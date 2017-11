Vermischtes Schnaittenbach

Auf der Hauptstraße in Schnaittenbach kam es am Mittwoch, 15. November, gegen 17.15 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Fiat und einem BMW.



Ein 35-Jähriger war mit seinem schwarzen BMW auf der Hauptstraße in Richtung Wernberg unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Die hinter ihm fahrende 20-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr mit einem gelben Fiat auf den Vordermann auf.Der Fahrer des BMW kam leicht verletzt zur Vorsorge mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Amberg. Er klagte über Schmerzen im Brustbereich und am Hals. Die Feuerwehr Schnaittenbach regelte den Verkehr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von je circa. 2000 Euro.