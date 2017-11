Vermischtes Schnaittenbach

16.11.2017

Dass vor ihr ein 35-Jährigen seinen BMW verkehrsbedingt bremsen musste, hat sie nicht rechtzeitig gemerkt: So ist eine 20-Jährige mit ihrem Fiat auf diesen Wagen aufgefahren. Passiert ist dies am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der Hauptstraße in Schnaittenbach. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 2000 Euro. Der Fahrer des BWM wurde leicht verletzt. Er klagte über Schmerzen im Brustbereich und Hals. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Klinikum nach Amberg. Die Feuerwehr Schnaittenbach regelte den Verkehr am Unfallort. Bild: dmra