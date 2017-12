Vermischtes Schnaittenbach

Einen Ausflug nach Rattenberg im Alpbachtal unternahmen die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Schnaittenbach. Die weiße Bergwelt und die zahllosen Lichter im ganzen Ort versprühten den weihnachtlichen Winterzauber. Übernachtet wurde in Oberaudorf. Die Besichtigung Kufsteins stand auf dem Programm, einige bestaunten den "Winterzauber" auf der dortigen Festung. Ziel war auch der Lustige Friedhof in Kramsach. Auf der Heimfahrt und kehrte man zum Abendessen in Allershausen ein.