Vermischtes Schnaittenbach

15.11.2017

122

Die Ortsumgehung von Mertenberg soll eine Ausbau-Lücke der Staatsstraße 2399 schließen. Zuvor aber muss hier erst einmal eine andere Lücke gezielt geschlagen werden: Die Bauarbeiten haben zuvor erkundeten Fels erreicht. Hier muss jetzt gesprengt werden.

Ziel: Felsen lockern

Brücke geplant

Gesamtkosten: 3,2 Millionen Euro Die Ortsumgehung von Mertenberg wird laut Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt "eine wirkungsvolle und nachhaltige Entlastung der engen, unübersichtlichen und ohne Gehwege versehenen" Ortschaft bringen - und die Verkehrsverhältnisse verbessern. Betroffen ist ein etwa einen Kilometer langer Abschnitt, die Gesamtkosten sind mit rund 3,2 Millionen Euro veranschlagt, wie die Behörde mitteilt. Über die Umgehung wird 2018 eine Brücke mit etwa 25 Metern Stützweite gebaut. 2019 sollen der restliche Erdbau und Asphaltierungsarbeiten folgen. Die Verkehrsfreigabe ist auf Mitte 2019 terminiert. (eik)

Die Sprengungen können aus Sicherheitsgründen nicht aus der Nähe beobachtet werden. Stefan Noll, Staatliches Bauamt

Amberg-Sulzbach. Die Erdarbeiten für die neue Ortsumgehung haben in der ersten Oktoberhäfte begonnen, wie der zuständigen Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt, Stefan Noll, mitteilt. Seither sei man so schnell vorangekommen, dass man nun "den zuvor erkundeten Felshorizont erreicht" habe.Hier die erforderliche Schneise zu schlagen, erfordert einen besonderen Aufwand. Damit sich der aber in Grenzen hält und auch der Verschleiß am Großbagger - ein Fahrzeug der 50-Tonnen-Klasse, wie Noll anmerkt - gering bleibt, sind so genannte Lockerungssprengungen am Gestein geplant.Diese sollen noch diese Woche erfolgen, kündigt Noll an. Ziel sei es, den "Fels soweit aufzulockern, dass dieser vom Bagger problemlos abgebaut werden kann". Da Noll weiß, dass solche Sprengungen oft auf großes Interesse stoßen, weist er gleich darauf hin, dass diese "aus Sicherheitsgründen nicht aus der Nähe beobachtet" werden können.Momentan entsteht nach Auskunft des Bauamts ein umfangreicher "Gelände-Voreinschnitt" für die künftige, rund einen Kilometer lange Ortsumgehung. Dies sei die Voraussetzung für den Bau der Brücke auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Döswitz. Da die Brückenarbeiten im zeitigen Frühjahr beginnen sollen, "sollen die notwendigen Bodenbewegungen noch vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden", gibt Noll als Zeitplan vor.Bei den Erdarbeiten würden rund "50 000 Kubikmeter Erdreich und Fels (Gneis, Gneiszersatz) gelöst, aufbereitet und im Verlauf der künftigen Straßentrasse in einen erforderlichen Straßendamm sowie Seitenablagerungen vor Ort wieder eingebaut". Ebenso werden noch in diesem Jahr wesentliche Teile der Entwässerungseinrichtungen hergestellt.