28.02.2018

Den Grundstock für ihre Ausbildung haben elf junge Mitglieder der Feuerwehr Schnaittenbach mit dem Basismodul der modularen Truppmannausbildung gelegt. Unter den Augen von Kreisbrandinspektor Martin Schmidt, der Kreisbrandmeister Marco Weiß und Roland Kolbeck sowie Schiedsrichter Horst Kellner legte der Feuerwehrnachwuchs die Prüfung mit Bravour ab. Vorausgegangen war eine mehrwöchige Ausbildung in Theorie und Praxis. Die Truppmannausbildung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Dienstbetrieb und vor allem für weiterführende Lehrgänge und Ausbildungen. Kolbeck wies auf das gewachsene Aufgabenspektrum der Feuerwehren hin. Sei in früheren Jahren die Brandbekämpfung im Mittelpunkt gestanden, so gehe es heute in der Ausbildung zusätzlich um Themen wie technische Hilfeleistung, Gefahrgut und Umweltschutz. Die Verantwortlichen der Feuerwehr Schnaittenbach zeigten sich beeindruckt vom Wissen der Nachwuchskräfte. Dies sei Frucht der hervorragenden Jugendarbeit. Auch Bürgermeister Josef Reindl gratulierte zur bestandenen Prüfung, die quasi das Gesellenstück darstelle. Den Abschluss bildete eine Brotzeit.