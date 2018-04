Vermischtes Schnaittenbach

17.04.2018

Der Unterhalt von land- und forstwirtschaftlichen Wegen macht den Großteil des Haushalts aus. Doch auch die afrikanische Schweinepest hat die Jagdgenossenschaft immer im Blick.

Geld für den Unterhalt

Schnaittenbach. (sh) Insgesamt 41 Stimmberechtigte mit 652,7 Hektar jagdbarer Fläche konnte Jagdvorstand Georg Hirsch, der mittlerweile 30 Jahre im Amt ist, bei der Jahreshauptversammlung willkommen heißen. Laut Hirsch lag der Schwerpunkt des vergangenen Jahres wieder auf dem Unterhalt von land- und forstwirtschaftlichen Wegen, für den man wieder einige Tausend Euro investierte. Probleme bereitete der umfangreiche Maschinenpark der Jagdgenossenschaft, nachdem beim neuen Holzspalter aufgrund unsachgemäßer Handhabung hohe Reparaturkosten angefallen seien.Im Haushaltsplan 2018 mit einer Gesamtsumme von rund 9000 Euro entfallen 5000 Euro auf den Wegeunterhalt. Der neue Schnaittenbacher Kreuzweg beim Lindenbaum wurde mit einer Spende in Höhe von 300 Euro unterstützt. In seinem Grußwort verwies Bürgermeister Sepp Reindl darauf, dass die Stadt für den Wegeunterhalt weiterhin 30 Prozent der Investitionskosten übernehme. Und auch den städtischen Jagdpachtschilling überlasse man wieder der Jagdgenossenschaftskasse. Bezüglich der afrikanischen Schweinepest laufen Vorbereitungsmaßnahmen seitens des Landratsamtes.Als Sprecher der Jagdpächter kündigte Josef Strobl für den Herbst das Vegetationsgutachten an. Insgesamt zwölf Wildschweine, 28 Füchse, drei Biber und vier Kormorane seien erlegt worden. Während früher Graureiher große Schäden bei den Teichbesitzern angerichtet hätten, seien dies heute Kormorane, Biber und Fischotter, was letzterer bei einer Weiheranlage im Höflas bewiesen habe. Vor allem bei den Kaolingruben sei ein Rebhuhnbestand festzustellen und auch der Hasenbestand sei als gut einzustufen.Jagdpächter Hans Weiß bedauerte, dass in Schnaittenbach Ost eine große Anzahl von Rehen dem Straßenverkehr, vor allem an den Kreisstraßen nach Hainstetten und Demenricht, zum Opfer gefallen seien.