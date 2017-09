Vermischtes Schnaittenbach

04.09.2017

9

0 04.09.2017

Interessante Zahlen wurden aufgetischt bei einem energiepolitischen Gespräch der SPD zum Thema Windkraft direkt am Bürgerwindrad bei Döswitz. Gesprächspartner war Erich Wust, dessen Firma Wust-Wind-Sonne die kaufmännische und technische Betriebsführung des Windrads innehat.

18 Millionen kWh

"Eine schöne Geste"

Windgutachten gefordert Uwe Bergmann brachte die geplante Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Schmidgaden zur Sprache und was deren Konzentrationszonen für Windkraft bedeuten. Eine davon befinde südlich von Mertenberg/Kemnath direkt an der Gemeindegrenze. Diese Zone solle nun um 800 Metern und rund zehn Hektar in Richtung Osten entlang der Gemeindegrenze zu Schnaittenbach verlängert werden. Bergmann begrüßte, dass der Stadtrat dagegen Einwände erhoben hat, denn es sei zu befürchten, dass es für die angrenzenden Orte keine unbelasteten Sichtachsen in Richtung Süden mehr gebe. Es forderte einen Nachweis anhand eines Windgutachtens, dass die Wirtschaftlichkeit des Bürgerwindrads durch weitere Windräder auf Schmidgadener Gemeindegebiet nicht beeinträchtigt werde. Der Stadtrat habe kein Verständnis für die Forderung, diese Konzentrationszone um ein Gebiet mit naturschutzrechtlichem Konfliktpotenzial zu erweitern, in dem etwa der Schwarzstorch heimisch sei. (ads)

2. Bürgermeister Uwe Bergmann, der zu dem Treffen die SPD-Stadtratsfraktion eingeladen hatte, informierte, dass Schnaittenbach laut Energy-Map 40 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien abdeckt, was er bei bayernweit 26 Prozent als einen stattlichen Wert nannte. Ein Drittel davon liefere das Bürgerwindrad mit rund 4000 Megawattstunden.Erich Wust hob hervor, dass die Anlage seit der Inbetriebnahme im Dezember 2013 über 18 Millionen Kilowattstunden Windstrom erzeugt hat. "Diese Energiemenge deckt den Jahresbedarf von 1500 Einfamilienhaushalten ab. Darüber hinaus wurden insgesamt über 9000 Tonnen schädlicher CO2-Ausstoß eingespart", erläuterte Wust. Wie der Geschäftsführer betonte, hat die Betreibergesellschaft zu Baubeginn beim Landratsamt die Kosten für den gesamten Rückbau der Windanlage in Form einer Bürgschaft hinterlegt. Damit sei gewährleistet, dass nach Produktionsende nicht der Steuerzahler für die Entsorgung der Anlage aufkommen müsse.Die Anwesenden waren sich einig, dass die damalige Empfehlung der SPD zur Umsetzung der Windkraftanlage als Bürgermodell zu einer hohen Akzeptanz vor Ort geführt habe. Das Angebot der direkten Beteiligung hätten 59 Bürger wahrgenommen. Trotz windschwächerer Jahre konnten laut Wust bereits acht Prozent der investierten Summe an die beteiligten Bürger ausgezahlt werden. Auch die von der Betreibergesellschaft zu zahlende jährliche Grundstückspacht werde unter anderem an die Brennereigenossenschaft und an den örtlichen Dorfverein verteilt, wovon viele Bürger profitierten.Wie es denn weitergehe mit der Windkraft, insbesondere in Bayern nach Einführung der 10H-Regelung, wollten die Anwesenden von Wust wissen, der mit seiner Firma im Freistaat 100 Bürgerwind-Energieanlagen verwaltet. "Ich sehe schwarze Wolken über dem Windenergiehimmel in Bayern. Denn die Zahl der Baugenehmigungen für Windenergieanlagen, die nach der neuen 10H-Rechtslage erlassen wurden, ist im Vergleich zu den Vorjahren um 90 Prozent zurückgegangen", bedauerte er. Erschwerend für den weiteren Ausbau dieser sauberen Energieerzeugung komme hinzu, dass mit Einführung der Ausschreibung für die Einspeisevergütung die Stromerlöse um 25 Prozent gesunken seien. Beiratsvorsitzender Manfred Kick von der Bürgerwindenergie Schnaittenbach informierte, dass der sauber erzeugte Strom vom Windrad über das Stromprodukt Regioenergie nicht nur von den Gesellschaftern, sondern auch von jedem Bürgern und Unternehmen in der Region zu wirtschaftlich günstigen Konditionen bezogen werden könne. Infobroschüren lägen in der Stadtverwaltung aus.CWU-Stadtrat Josef Werner dankte der Kemnather Bevölkerung für das Verständnis, das sie für die Windkraft aufbringt. Die Akzeptanz rühre auch von dem langen Abwägungs- und Beteiligungsprozess im Stadtrat her. Als schöne Geste bezeichnete er die Entschädigungszahlungen an Döswitz, Trichenricht und Götzendorf.Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl bezeichnete die Energiepolitik der Staatsregierung als unverantwortlich. Einerseits werde der Windkraft-Branche durch 10H die wirtschaftliche Basis entzogen. Andererseits setze sie die ganze Hoffnung auf eine oder zwei Leitungen aus dem Norden. So mache sie das Wirtschaftsland Bayern auf unverantwortlicher Weise abhängig von Energielieferungen, statt lieber auf dezentrale Versorgung zu bauen.