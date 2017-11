Vermischtes Schnaittenbach

08.11.2017

6

0 08.11.2017

Bei herrlichem Herbstwetter beteiligten sich knapp 30 Naturschützer, darunter viele Kinder und Jugendliche, an der Rama-dama-Aktion des Bund- Naturschutz-Ortsverbands Schnaittenbach. Unter Führung der Vorsitzenden Bebbo Schuller und Georg Kraus säuberten sie die Fluren und Felder rund um die Stadt. Pastoralreferent Andreas Hornauer von der Pfarrei St. Vitus schloss sich wie in den Vorjahren mit 21 Firmlingen an. Auch drei Pfadfinder waren darunter. Sie alle schwärmten aus und sammelten den von Umweltfrevlern entsorgten Müll ein. Dann ließen sich die Helfer im Gasthof Saller die von Bürgermeister Josef Reindl spendierte Brotzeit munden. Schuller bedauerte, dass das Müllaufkommen in der Natur gegenüber den Vorjahren gestiegen sei. Besonders am Parkplatz beim Hornisch-Marterl an der B 14 war man auf große Mengen Unrat gestoßen. Die Pfadfinder fanden sogar eine komplette Fahrzeugachse (Bild). Bild: ads