Vermischtes Schnaittenbach

10.12.2017

11

0 10.12.201711

Eine recht durchwachsene Jahresbilanz zog der Vorsitzende des Bund Naturschutzes Bebbo Schuller beim Weihnachtstreff der Ortsgruppe Schnaittenbach im Gasthof Haas. Fazit: Ein kleiner Kreis der Naturschützer zeigt sich sehr aktiv.

Rudi Leitl führt persönlich

Das Grüne Gewissen

Schnaittenbach. (ads) In seiner Jahresbilanz 2017 bedauerte Bebbo Schuller, dass die Teilnahme an den Monatstreffen in den vergangenen Monaten und Jahren sehr zurückgegangen sei und dass sogar vereinzelt Treffen wieder abgesagt werden mussten. Beispielsweise die Salamanderwanderung beim Sommerferienprogramm der Stadt. "Der rührige Rest der ehemals zahlreicheren aktiven Mitglieder hat aber dennoch im Jahreslauf viel oranisiert und unternommen", betonte Schuller.Er erinnerte an eine sehr interessante Exkursion zum Biberlehrpfad im Leinschlag bei Vilseck sowie einen Besuch im Fledermaushaus in Hohenburg in Kooperation mit dem örtlichen Frauenbund. Besonders interessant ist nach seinen Aussagen beim Besuch des Fledermaushauses gewesen, dass der gebürtige Schnaittenbacher Rudi Leitl dieses Refugium geschaffen hat und dieser die Besucher aus Schnaittenbach persönlich durch das Fledermaushaus führte. Dabei erfuhren sie sehr viel Wissenswertes aus dem Leben dieser fliegenden Säugetiere, die sie auch hautnah erleben durften.Als Höhepunkt des vergangenen Jahres wertete Schuller die alljährliche "Rama-Dama-Aktion", an der sich heuer erneut die Firmlinge von St. Vitus unter Pastoralreferent Andreas Hornauer beteiligten. Über 30 Teilnehmer machten sich insgesamt auf die Suche nach dem Müll vieler umwelt-unbewusster Zeitgenossen. "Leider musste nach Jahren der Stagnation dieses Jahr ein höheres Müllaufkommen in Wald und Flur festgestellt werden", zog Schuller ein Fazit der diesjährigen Aktion.Der BN-Chef informierte weiter, dass die Schnaittenbacher Ortsgruppe einen ehemaligen Fischteich beim Naturbad Schnaittenbach im vergangenen Jahr anpachten konnte, der nun unter der Regie von Ferdl Graf betreut werde. Im kommenden Jahr soll laut Schuller in Zusammenarbeit mit dem Landespflegeverband, der Teich für die Flora und Fauna, insbesondere für die Amphibien, "präpariert" werden. Für das Jahr 2018 sind laut Schuller Heckenpflanzungen und die erneute Beschaffung von Fledermauskästen und deren Anbringen geplant. Weiter wolle der BN Exkursionen zum Loki-Schmidt-Pflanzenlehrpfad bei Königstein und in die "Vilsecker Mulde" anbieten."Grundsätzlich bezeichnet sich der Bund Naturschutz als das Grüne Gewissen der Stadt Schnaittenbach und das möchten wir auch in den Folgejahren bleiben", bemerkte Bebbo Schuller. Er brachte dahingehend auch die von der Stadt jüngst gelaufenen Baumfällaktionen im Bereich der Carl-Eibes-Straße zur Sprache, die naturgemäß - im wahrsten Sinne des Wortes - nicht die ungeteilte Zustimmung der BN-Ortsgruppe erhalten habe.Schuller ließ dahingehend wissen: "Nun besteht der Bund Naturschutz zumindest auf großzügige und umgehende Ersatzpflanzungen."