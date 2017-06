Vermischtes Schnaittenbach

Ein Reh wurde einem Rollerfahrer und seiner Frau am Samstag gegen 20.45 Uhr zum Verhängnis. Der 61-Jährige und seine Sozia waren auf der AS 28 von Kemnath am Buchberg Richtung Schnaittenbach (Kreis Amberg-Sulzbach) unterwegs. Etwa bei Sitzambuch lief ihnen ein Reh in den Roller, das nicht überlebte. Das Ehepaar stürzte. Ein Sitzambucher hörte den Unfall, eilte zur Unfallstelle und verständigte Rettungsdienst und Polizei.Die Rollerfahrer sind mittelschwer verletzt und kamen ins Krankenhaus nach Weiden. Der Rettungshubschrauber war zwar vor Ort, flog aber ohne Patient zum Standort zurück.