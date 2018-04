Vermischtes Schnaittenbach

18.04.2018

Kemnath a.B. Das ist wahrhaft nicht alltäglich, dass man mit 85 Jahren noch immer wettbewerbsmäßig und erfolgreich am Saison- und Gauschießen teilnimmt. Elvira Schorner aus Kemnath am Buchberg gelingt dies trotz des hohen Alters. Deshalb waren ihre Schützenkameradinnen zahlreich zum Gratulieren vertreten.

Die Jubilarin blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Geboren im tschechischen Karlsbad, wurde sie während der Kriegswirren nach Deutschland ausgewiesen, schlug sich bei verschiedenen Arbeitsstellen durch und fand eine feste Beschäftigung in Amberg, zuerst in einer Glasfabrik, später im Krankenhaus, wo sie bis zum Ruhestand 1990 ihren Lebensunterhalt verdiente. Ihren Mann Anton heiratete sie 1954 und schenkte ihm einen Sohn. Inzwischen hat sich die Familie durch zwei Enkel und einen Urenkel vergrößert. 1977 bezogen sie ihr Eigenheim in Kemnath und waren von da an aktiv im Schützenverein. Elvira Schorner wurde dreimal Schützenliesl. Ihr Ehemann ist durch eine Krankheit seit ein paar Jahren in der Bewegung eingeschränkt. Deshalb betreut sie ihn rund um die Uhr, kann aber ihr Hobby noch ausüben. Bürgermeister Sepp Reindl überbrachte ein Geschenk und Glückwünsche der Stadt.