Erstkommunionfeier in Pfarrei Kemnath

Vermischtes Schnaittenbach

30.04.2018

Kemnath. Der Glaube an Gott, Jesus und das Himmelreich, das sei ein sehr wertvoller Schatz, den man suchen solle: Dieser Kerngedanke stand im Mittelpunkt der Erstkommunionfeier in der Pfarrei Kemnath. Fünf Mädchen und drei Buben empfingen zum ersten Mal den Leib Christi und waren aktive Mitgestalter ihres Gottesdienstes. Sie hatten selbst die Fürbitten und Dankesrufe verfasst, trugen sie einzeln vor und umrahmten den Altar bei bestimmten Gebeten. Pfarrer Josef Irlbacher zelebrierte die Messe. Andreas Hornauer, der die Kinder auf diesen besonderen Tag mit vorbereitet hatte, verdeutlichte mit entsprechenden Symbolen und Erklärungen kindgerecht das Motto dieser Feier. Der Kirchenchor übernahm die musikalische Gestaltung der Messe im voll besetzten und geschmückten Gotteshaus. Den Festtag endete am Nachmittag mit einer Dankandacht.