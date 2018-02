Vermischtes Schnaittenbach

02.02.2018

02.02.2018

Bei bester Gesundheit feierte Ferdinand Graf im Kreis seiner Familie sowie von Verwandten und Bekannten 80. Geburtstag. In die große Schar der Gratulanten reihte sich auch Bürgermeister Josef Reindl ein.

"Wer immer sitzt, kommt auf den Hund, wer läuft und schwitzt, der bleibt gesund", lautet der Leitspruch Grafs, dem er seiner Ansicht nach seine geistige und körperliche Fitness bis ins hohe Altern zu verdanken hat. Bewegung war für Ferdinand Graf von Kindesbeinen an angesagt, denn der gebürtige Atzmannsrichter musste seinen täglichen Schulweg nach Gebenbach bei jedem Wetter zu Fuß zurücklegen.Nach dem Abschluss der Volksschule Gebenbach ging Ferdinand Graf in den Metallbereich. Er absolvierte ein Ausbildungsjahr bei Ingenieur Elmar Geibel und drei Jahre bei der Kunst- und Bauschlosserei Karl Ankermüller in Amberg. Seine Ausbildung schloss der Jubilar als Innungsbester der Schlosser- und Maschinenbauer an der Handelskammer Regensburg ab. Als Schlosser war er bei der Firma Kerb-Konus knapp 40 Jahre bis zu seinem Ruhestand beschäftigt.Graf heiratete im Jahr 1961 die Ambergerin Emma Ritter. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, inzwischen gehören sieben Enkel zur Familie. Ferdinand Graf Hobbys sind der Natur- und Vogelschutz als Ausdruck seiner Heimatverbundenheit sowie Musik, Gesang und Sport. Mitglied ist er bei Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, Männergesangverein Johannisberg Freudenberg und TuS.Der Jubilar entdeckte 1980 einige Larven des Feuersalamanders am Kohlbühl. Von da an kümmerte er sich um die vom Aussterben bedrohte Spezies und legte auf Eigeninitiative acht Laichtümpel für die Feuersalamander an. Graf wurde mehrfach Landkreis- und Oberpfalzmeister im Halbmarathon und belegte den 6. Platz in der bayerischen Halbmarathonmeisterschaft. Für seine sportlichen Leistungen wurde er mit der Sportehrenmedaille der Stadt Schnaittenbach ausgezeichnet.