Festtagsstimmung im Phönix-Seniorenzentrum Evergreen in Schnaittenbach

Vermischtes Schnaittenbach

21.08.2017

Festtagsstimmung herrschte beim Personal und bei den Bewohnern des Phönix-Seniorenzentrums Evergreen. Der Grund: Im Hause wurde eine Hochzeit gefeiert. Eine alltägliche Konstellation ist es sicher nicht, dass sich zwei Führungskräfte eines Seniorenheimes das Jawort fürs Leben geben. Genau dies taten Pflegedienstleiterin Kristina Kleber und Hauswirtschaftsleiter Dominik Schwendner. Die gebürtige Pirkerin, die ihre Ausbildung zur Altenpflegerin im Amberger Bürgerspital absolvierte, wurde im vergangenen Jahr mit der Pflegedienstleitung betraut. Ihr Bräutigam Dominik, in Hirschau geboren und in Kemnath aufgewachsen, ist seit 2011 in der Evergreen-Hauswirtschaftsabteilung beschäftigt und übernahm 2015 deren Leitung. Irgendwann muss es dann zwischen den beiden gefunkt haben. Heimleiterin Regina Hofmann, die Kollegen, die Heimbewohner, aber auch Bürgermeister Josef Reindl ließen das Paar hochleben.