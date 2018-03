Vermischtes Schnaittenbach

22.03.2018

12

0 22.03.201812

Zwei hohe Auszeichnungen vergibt die Feuerwehr Kemnath am Buchberg. Aufgrund ihrer großen Verdienste um den Verein ernennt sie Manfred Birner zum Ehrenvorsitzenden und Josef Götz zum Ehrenmitglied.

Kemnath. Die Jahresrückblenden von Jonas Graf, erst 21 Jahre alt und schon ein Jahr Vorsitzender der Wehr, und von Kommandant Thomas Hackenberg standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Birner und Götz erhalten ihre Urkunden beim Kameradschaftsabend im Herbst statt.Der 258 Mitglieder starke Verein habe an sämtlichen kirchlichen und weltlichen Festen der Dorfgemeinschaft teilgenommen und erneut das Vatertagsfest am Gerätehaus, den Kameradschaftsabend und ein Kaffeekränzchen vornehmlich für die Frauen der Feuerwehrmänner organisiert, berichtete der Vorsitzende. Er bezeichnete einen Tagesausflug zum Jubiläum der Feuerwehr Altendettelsau als Höhepunkt des Vereinsjahrs. Die Aktiven hatten ein relativ ruhiges Vereinsjahr, wie dem Rückblick des Kommandanten Thomas Hackenberg zu entnehmen war. Vier kleinere Brandeinsätze, zwei technische Hilfeleistungen sowie fünf andere Tätigkeiten, meist Verkehrssicherungen, standen auf seinem Zettel. Über 250 Einsatzstunden und rund 300 Übungsstunden hätten sich über das Jahr verteilt, zählte der Kommandant auf und nannte noch zwei Alarmübungen und zwei Einheiten im Fahrsicherheitstraining. Auch wurde laut Hackenberg mit diversen Anschaffungen die Ausrüstung der Wehr ergänzt. Abschließend lobte er die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Schnaittenbach.Dank der guten Arbeit von Jugendwart Michael Hummel hat die Feuerwehr Kemnath kein Nachwuchsproblem. 26 Jugendliche werden in zwei Gruppen geschult, so dass die Truppmannausbildung in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. Auch ein Wissenstest stand auf dem Programm, den die Jugendlichen mit Bravour bestanden. Johannisfeuer und ein Zeltlager waren keine spezifischen Tätigkeiten der Feuerwehrjugend, fördern aber die Motivation. Sowohl Kreisbrandinspektor Martin Schmid wie auch Bürgermeister Josef Reindl lobten die alltägliche Einsatzbereitschaft der Wehrmänner und die hervorragende Jugendarbeit in Kemnath.