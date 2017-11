Vermischtes Schnaittenbach

Von Freude und Dankbarkeit war die 50-Jahr-Feier des Schnaittenbacher Frauenbunds geprägt. Bei Gottesdienst und Festakt präsentierte sich die Gemeinschaft als starkes Netz, an dem viele sehr engagiert knüpfen. 27 Gründungsmitglieder wurden geehrt.

Netze auszuwerfen

Zehnköpfiges Team

Stadt mitgeprägt

Ehrung 27 Gründungsmitglieder wurden bei der 50-Jahr-Feier des Schnaittenbacher Frauenbunds ausgezeichnet: Margarete Birner, Gerda Blank, Ernestine Dolles, Waltraud Eichenmüller, Maria Färber, Maria Fronhofer, Kuni Geier, Ella Heldmann, Barbara Hofmann, Maria Leitl, Renate Meyer, Karolina Müller, Marga Nagler, Rita Pröm, Maria Reindl, Maria Röbl, Thea und Sieglinde Schärtl, Hermine Schuller, Anna Schwarz, Christine Weidner, Elisabeth Winkler und Erika Zach . Nicht anwesend waren Betti Beier, Anni Hofmeister, Barbara Kumeth und Maria Wagner . (ads)

Begleitet von Vertreterinnen zahlreicher umliegender Zweigvereine und deren Fahnenabordnungen zog der Jubelverein in die voll besetzte Pfarrkirche St. Vitus zur Festmesse ein. Pfarrer Josef Irlbacher bestätigte, dass der Frauenbund sich stets als tragfähiges Netz der Gemeinschaft in der Pfarrei erweise, und zollte dem Jubelverein Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz. Er freue sich, dass er auf diese engagierten Frauen zählen könne, und überreichte als Präsent eine Frauenbund-Schmuckkerze.Der geistliche Frauenbund-Diözesanbeirat Pater Jakob Seitz ging in seiner Festpredigt auf den Leitsatz des Frauenbundjubiläums "Das Netz, das du heute knüpfst, kann dich morgen auffangen" ein. Das Netz des Frauenbunds bedürfe einer ständigen Pflege, was mühsame Arbeit bedeute. Ebenso wichtig sei es aber auch, alles liegen zu lassen, wenn jemand ein offenes Ohr oder eine helfende Hand brauche.Seitz wusste von den Sorgen der Vereine, wenn neue Mitglieder ausbleiben. Auch hier gelte es, im Gottvertrauen immer wieder die Netze auszuwerfen und das fortzuführen, was die Gründerinnen des Vereins begonnen haben. Die musikalische Gestaltung der Messe lag in den Händen des Kirchenchors unter der Leitung von Andrea Eichenseer mit instrumenteller Unterstützung von Theresa Pilarski an der Flöte.Nach dem Gottesdienst ging es im Kirchenzug mit der Schlecherer Kirchenmusi an der Spitze zum festlich geschmückten Vitusheim. Erna Märkl aus dem Vorstandsteam blickte auf die Anfänge des Frauenbunds zurück. Der Ortsverein wurde am 19. November 1967 auf Anregung des damaligen Pfarrers Josef Kett gegründet. Mit Anni Hofmeister als Vorsitzender hatte der Frauenbund dann 18 Jahre lang eine tatkräftige Streiterin für die Belange der Frauen.1985 folgte Ingrid Hackel, 1988 Rosalinde Meier, die ihr Amt heute noch bekleidet und die Jahresfahrten organisiert. Ab 2005 setzte der Frauenbund auf ein Führungsteam zunächst aus drei Frauen, das 2009 auf acht und 2013 auf 10 Frauen erweitert wurde. Heute stehen an der Vereinsspitze Anita Hartmann, Gerda Horst, Marion Kiener, Helene Kraus, Maria Kraus, Sieglinde Kraus, Erna Märkl, Ursula Reiss, Anneliese Pilarski und Anneliese Rubenbauer. "50 Jahre eine Gemeinschaft aufzubauen und auch am Leben zu erhalten, das erfüllt uns mit Stolz, noch dazu, weil der Frauenbund heute beachtliche 220 Mitglieder zählt", betonte Erna Märkl. Sie wünschte sich, dass das gemeinsame Erleben, Gestalten, Beten und auch Lachen die Frauen noch viele Jahre verbinde. Die aktive Mitarbeit der Mitglieder sei die Basis für diese lebendige Gemeinschaft der Frauen. Pfarrer Irlbacher bezeichnete den Frauenbund als tragende Säule der Pfarrei. Viel Arbeit investiere der Frauenbund, um ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen, das Frauen allen Alters anspreche. Daraus entstehe eine lebendige, vielfältige Gemeinschaft von Frauen, die den Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit Heimat im Glauben biete. Diözesanbeirat Jakob Seitz zollte den Frauen Respekt für das, was sie aufgebaut, bewahrt und verändert haben, um ihren Zweigverein am Leben zu halten. Bezirksvorsitzenden Margarete Hirsch dankte in Gedichtform.Bürgermeister Josef Reindl sprach von einer herausragenden sozialen, karitativen, kulturellen, gesellschaftlichen und geselligen Leistung in den vergangenen 50 Jahren. Der Frauenbund habe die Stadt mitgeprägt und sei den wechselnden Aufgaben auch im Hinblick auf ein sich veränderndes Frauenbild stets gerecht geworden. Dieser Erfolg beruhe vor allem auf ein Eintreten für Ideale und Werte. Er appellierte an die Frauen, sich weiter einzumischen, nicht nur, aber zumindest im sozialen Part der Kommunalpolitik. Nach einem Essen stand die Ehrung der 23 noch lebenden Gründungsmitglieder an.