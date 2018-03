Vermischtes Schnaittenbach

05.03.2018

11

0 05.03.201811

Hirschau. Surinam hat den Ruf, das kleinste, aber bunteste Land von Südamerika zu. Nach dem vergangenen Wochenende ist es bestimmt kein unbekannter Fleck mehr auf der Weltkarte, denn die Christinnen dieses Landes prägten die Liturgie des Weltgebetstags der Frauen 2018. Unter dem Leitspruch "Gottes Schöpfung ist sehr gut!" wurde er in über 120 Ländern rund um den Global 24 Stunden in unterschiedlicher Weise gefeiert.

Die Frauen der evangelischen Gemeinde Hirschau/Schnaittenbach um ihre Sprecherin Ingrid Schlosser fungierten als Gastgeberinnen des Weltgebetstags, den sie mit allen christlichen Frauenvereinigungen des Kaolinpotts begingen. Mit viel Herzblut und Einfallsreichtum setzten sie die allgemeine Liturgie um. Sie öffneten damit den Blick der Teilnehmerinnen für Fragen von Frauen weltweit und weckten somit auch das Interesse am Leben und Glauben in anderen Kulturen.Mit einem kleinen Rollenspiel in Mundart führten die Gastgeberinnen in der voll besetzten Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Hirschau auf die Feier des Weltgebetstags hin. Der Kinder- und Jugendchor Herzwärts unter Leitung von Gertrud Siegert bereicherte die Feier des Weltgebetstags musikalisch, der geradezu familiären Charakter hatte.Texte, Gebete und Fürbitten gaben einen Einblick in das kleine und bunte Land Surinam und die Sorgen und Freuden der dortigen Frauen. Gerade bei der Kollekte, deren Erlös in Projekte in Surinam fließt, zeigte sich das Solidaritätsgefühl der Hirschauer und Schnaittenbacher Frauenvereinigungen beider großen Konfessionen mit allen christlichen Frauen auf der Welt.Nach dem Gottesdienst ging es in das evangelische Gemeindehaus zu einem gemütlichen Beisammensein, bei dem die Gastgeberinnen einige wohlschmeckende surinamische Spezialitäten anboten: eine aromatische Erdnusssuppe als Vorspeise, schmackhafte Fleischklösschen Masala in surinamischer Gewürzsoße und dazu Baguette und Kartoffelsalat mit Roter Beete als Hauptspeise sowie als Dessert Kokospudding und Kokoskuchen.