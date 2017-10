Vermischtes Schnaittenbach

22.10.2017

Holzhammer. Der Höhepunkt im Vereinsjahr der Feuerwehr Holzhammer war der Kameradschaftsabend.Bevor jedoch der offizielle Teil begann, trafen sich die Mitglieder in der Sankt-Wolfgangs-Kirche, um der verstorbenen Mitglieder zu gedenken. Danach wurden zahlreiche Aktive für ihre Leistungen geehrt.

Kommandant Heike Friedl dankte dem Nachwuchs und zeichnete die Teilnehmer der Jugendleistungsprüfung aus: Leonie Siegert, Nicole Siegert, Jasmin Plößl, Martina Wagner, Sebastian Schlosser, Jonas Hohl und Simon Prüll haben sie erfolgreich abgelegt. Die Leistungsprüfung Wasser wurde in fünf der sechs Stufen absolviert: Stufe eins (Bronze) erreichte Anja Schaefer, Stufe zwei (Silber) schafften Simone Siegert und Sandra Ulrich, Stufe drei (Gold) haben Felix Plößl, Andreas Ulrich, Christoph Prechtl und Bauer Roland abgeschlossen. Stufte vier (Gold-Blau) ging an Stefanie Wagner, Andreas Gräf und Johannes Plößl. Gold-Rot und somit die sechste und letzte Stufe erreichte Martin Flierl. Bei der Feuerwehr-übergreifenden Leistungsprüfung THL (Technische Hilfeleistung) beteiligten sich Johannes Plößl und Christoph Prechtl, die dabei das Bronze-Abzeichen erhielten. Gold-Grün ging an Stefan Kumeth und Gold-Rot an Heiko Friedl.