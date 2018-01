Freudenberger Kindergarde versetzt Evergreen-Senioren in Schnaittenbach in Faschingsstimmung

18.01.2018

Im Phönix-Seniorenzentrum Evergreen hat die fünfte Jahreszeit Einzug gehalten. Die Kindergarde des Freudenberger Heimat- und Kulturvereins versetzte die Bewohner und ihre Gäste in beste Faschingsstimmung.

Ein bisschen Lampenfieber hatten sie alle - die kleinen Tanzmäuse, die Gardemädchen und ihr Tanzmajor Leonhard. Schließlich war der Evergreen-Auftritt ihr erster überhaupt. Die Freudenberger Kindergarde gibt es erst wieder seit Juli vergangenen Jahres, als sich Daniela Brunner und Marina Daubenmerkl mit viel Begeisterung der Sache angenommen haben. Seither sind die Kinder eifrig dabei, ihre Tänze einzustudieren. Ihre Mamas waren nicht weniger fleißig beim Nähen der schmucken Kostüme und Glitzerkleidchen.Die Tanzmäuse, fünf und sechs Jahre alt, eroberten die Herzen ihres Publikums. Für ihre Darbietungen hatten sie sich Ohrwürmer ausgesucht: "Ja, mir san mit'm Radl da" erklang es aus dem Lautsprecher. Tatsächlich rollte ein Mäuse-Duo per Laufrad ins Foyer, bevor die Mädchen loslegten. Es folgte mit Andreas Gabaliers "I sing a Liad für di" ein moderner Stimmungshit. Zackig und exakt präsentierte die Kindergarde ihren vom rhythmischen Klatschen begleiteten Gardemarsch.Schon fast außer Atem gerieten Kinder wie Senioren beim "Lied über mich". Da wurde zum Aufzählen und Beschreiben der Körperteile geklatscht, gewunken und gestampft, was das Zeug hielt.Einen lustigen verbalen Farbtupfer setzten Lilly und Matilda mit ihrer Büttenrede. In Versform klagten sie ihr Leid über so manches ihnen auferlegte Verbot: "Mama sagt, wir sind zu klein!" Als es dann um die Übernahme von Aufgaben und Pflichten ging, kamen die beiden Büttenrednerinnen zum Ergebnis: "Ach sind wir froh, wir sind noch klein."Die Senioren belohnten die Kinder für ihre tollen Leistungen mit donnerndem Applaus, Evergreen-Betreuungs-Chefin Susanne Stein zusätzlich mit den "längsten Pralinen der Welt". Alle waren sich am Ende einig: Im nächsten Fasching soll es im Evergreen wieder "Freudenberg, helau!" und "Schnaittenbach, Schn'oho!" heißen.