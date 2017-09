Vermischtes Schnaittenbach

24.09.2017

11

0 24.09.201711

"Treu der Sitt', Treu der Tracht, Treu der Heimat", so lautet der Wahlspruch des neuen Vorsitzenden beim Schnaittenbacher Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler. Sepp Werner tritt in die Fußstapfen von Peter Meier, der aus beruflichen Gründen seinen Posten zur Verfügung gestellt hat.

Neuer Vorstand Vorsitzender: Sepp Werner Stellvertreter: Sepp Lang und Ewald Großmann



Kassenverwalterin: Veronika Graf Stellvertreterin: Maria Schwab



Schriftführer: Christoph Wenninger Stellvertreterin: Petra Bothner



Kassenrevisoren: Erwin Meier und Andrea Strähl



Vortänzer: Erwin Meier Stellvertreter: Arthur Biller



Vertreter der Ehenbachtaler Blaskapelle: Dominik Strähl



Vertreter der Trachtenkapelle: Alfred Hausmann



Trachtenwartin: Cornelia Biller



Zeugwart und Buchberghüttenwart: Sepp Lang



Ausschuss: Erwin Meier und Mathias Weigert (sh)

Als einer der mitgliederstärksten Vereine Schnaittenbachs wählten die Trachtler Werner bei einer außerordentlichen Vorstands- und Ausschusssitzung einstimmig an die Spitze. Der neue Chef will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Peter Meier fortführen, aber in der Vereinsarbeit auch eigene Akzente setzen.Bei der Amtsübergabe im Trachtlerheim erklärte Meier, dass keine Vereins-, sondern rein berufliche Gründe für seinen Rücktritt maßgebend waren. Nach rund vier Jahren mit Herzblut an der Vereinsspitze, sei ihm der Rückzug nicht leicht gefallen. Er werde aber, soweit es seine Zeit als Firmenmitinhaber erlaube, den Trachtlern weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sepp Werner dankte Meier für seinen "unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz um Heimat, Kultur, Tradition und Brauchtum". Meier habe sich große und bleibende Verdienste insbesondere bei der 70-Jahr-Feier 2016, beim Auftritt bei der Grünen Woche in Berlin 2015 oder bei Umbau und Erweiterung der Buchberghütte 2014/15 erworben.Zehn Jahre lang war Anna Wendl Finanzchefin der Trachtler und übergab nach ihrem beruflich veranlassten Rückzug ihrer Nachfolgerin Veronika Graf eine geordnete Vereinskasse. Sepp Werner zollte beiden Trachtlern Dank und Anerkennung für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement zum Wohle des Vereins.In seiner Vorschau auf die kommenden Monate kündigte Werner an, weiter auf bewährte Veranstaltungen zu setzen, wie die allmonatlichen Freitags-Kaffee-Nachmittage mit 2. Vorsitzendem Sepp Lang, die regelmäßigen Vereinsabende mit Tanzproben im Trachtlerheim, die Wanderungen mit Erwin Meier rund um Schnaittenbach, Musikabende in der Buchberghütte, Bockbierfest der Ehenbachtaler Blaskapelle, Gottesdienste am Buchberg-Gipfelkreuz, Schmücken des Osterbrunnens beim Trachtlerheim, Buchbergfest, Beschilderung von historischen Stätten und Sehenswürdigkeiten durch Erwin Meier und Heinz Gebhardt usw.Andere Veranstaltungen dagegen, die in der Öffentlichkeit bislang nicht die gewünschte Resonanz fanden, müsse man überdenken, stellte Sepp Werner fest, der neuen Ideen und Initiativen zur Belebung und Förderung der Trachtlerarbeit nach eigenem Bekunden aufgeschlossen gegenübersteht.An größeren Veranstaltungen für die kommenden Monate wurden festgelegt: Sonntag, 15. Oktober, 9.30 Uhr Treffpunkt Waldmühle, Herbstwanderung mit Erwin Meier und Heinz Gebhardt nach Kohlberg; Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, Weihnachts- und Jahresabschlussfeier im Trachtlerheim; Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, Krippenspiel bei der Buchberghütte. Bei der nächsten Sitzung stehen richtungsweisende Entscheidungen an, wie die kostenträchtige Dacherneuerung am Altbau der Buchberghütte, die Erneuerung des schadhaften Haussockels am Trachtlerheim, der Aufbau einer Trachtlerjugendgruppe oder die langfristige Verlängerung des Überlassungsvertrages für das Trachtlerheim durch die Stadt Schnaittenbach.