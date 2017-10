Für den Dienst in der Kirchengemeinde bereit

Vermischtes Schnaittenbach

Kemnath am Buchberg. Ministranten verrichten einen Dienst für die Kirchengemeinde, der immer wieder zuverlässigen Einsatz erfordert. Ein Mädchen und zwei Buben der Kemnather Pfarrei erklärten sich dafür bereit. Pastoralassistent Andreas Hornauer bereitete sie gut vor. In einem Gottesdienst nahm Pfarrer Josef Irlbacher Leonie Meßmann sowie Felix und Finn Walter in die Schar der Minis auf. Sie durften gleich zum ersten Mal den Priester unterstützen. Am Ende erhielten sie von Pfarrer Irlbacher als Zeichen ihrer Zugehörigkeit ein Umhängekreuz, einen Mini-Ausweis und eine Urkunde. Es gab zugleich eine Verabschiedung: Zum Dank an ihren jahrelangen Dienst in der Kirche erhielten Michael Kumeth (10 Jahre) und Pia Hackenberg (6 Jahre) ein Abschiedsgeschenk und eine Urkunde. Unser Bild zeigt von links Pfarrer Josef Irlbacher, Michael Kumeth, Pia Hackenberg, Oberministrantin Laura Prüfling, Pastoralassistent Andreas Hornauer und vorne die Neuen: Felix Walter, Finn Walter, Leonie Meßmann Bild: seb