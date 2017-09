Vermischtes Schnaittenbach

03.09.2017

Hoch her ging es beim Tag des Hundes, den der Gebrauchshundeverein Schnaittenbach ausgerichtet hat. Auf dessen gepflegtem Gelände tummelten sich rund 150 Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern sowie Schaulustige aus der ganzen Region.

Bei einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm war den Besuchern ein tierisch guter Nachmittag garantiert. "Für uns hat der Tag des Hundes eine besondere Bedeutung, denn er bietet eine gute Gelegenheit, uns und unsere umfangreiche Arbeit mit den Hunden der breiten Öffentlichkeit vorzustellen", stellte Vorsitzender Mario Zillich bei der Eröffnung der Veranstaltung fest.Der Vereinschef gab mit seinem Team einen Einblick in Ausbildungmaßnahmen und diverse Hundesportarten. Mit den Vorführungen in der Rally Obedience bekamen die Besucher eine noch relativ junge Sportart zu sehen, die für beinahe Hundehalter jedes Alters sowie Vierbeiner aller Rassen geeignet ist und durch ihren Abwechslungsreichtum besticht. Das Mensch-Hund-Team bewegt sich dabei möglichst schnell mit dem Hund bei Fuß oder an lockerer Leine durch einen Parcours mit mehreren Stationen. Eine der schwersten Übungen dürfte wohl gewesen sein, den Vierbeiner an einem gut gefüllten Fressnapf vorbei zu locken, ohne dass dieser sich bediente.Bei den Unterordnungsübungen, die eine perfekte Kommunikation zwischen Mensch und Hund voraussetzen, hatten Zwei- und Vierbeiner sichtlich Spaß. Rasant wurde es bei den Agility-Vorführungen, bei denen eine Hindernisstrecke in vorgebender Zeit zu bewältigen war. Mensch und Hund hatten sich als bestens eingespieltes Team zu beweisen, wobei sowohl Adrenalinkick als auch der Heidenspaß für beide garantiert waren. Für Nervenkitzel bei Hundebesitzern und Zuschauern sorgte das Hunderennen, ein Höhepunkte der Veranstaltung.Beim Gebrauchshundeverein wird Familienfreundlichkeit groß geschrieben. So konnte sich der Nachwuchs in einer Hüpfburg austoben. Infoständen waren aufgestellt und das Team um Mario Zillich stand den Hundebesitzern und denen, die es werden wollen, den ganzen Nachmittag Rede und Antwort. Für Essen und Getränke war ebenfalls gesorgt.