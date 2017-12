Vermischtes Schnaittenbach

01.12.2017

11

0 01.12.201711

Zum ersten Mal seit 14 Jahren hielten die Schwalberer ihre Gedenkandacht nicht am Gedenkstein oberhalb der Buchbergbühne ab - wetterbedingt. Sie bevorzugten einen überdachten Standort.

Das Gedenken beinhaltete Mundartlieder zum Buchberg und zur Heimat, Instrumentalstücke sowie Texte und Gedichte der verstorbenen Sänger der Schwalberer, aber auch der verstorbenen Buchberg- und Heimatfreunde. Zur Andacht hatten sich zahlreiche Teilnehmer eingefunden.Ingrid Gericke von den Blechernen Sait'n spielte auf der Zither ein melodiöses Instrumentalstück zum Auftakt, ehe das Buchberglied "Wous Hoimatglöckerl schallt" folgte. Rudolf Bergmann erklärte, dass man bei der Andacht nicht nur die verstorbenen Schwalberer würdige, sondern alle, die Musik und Gesang geschätzt haben und die dem Buchberg und ihrer Heimat besonders verbunden waren. Außerdem konnte jeder der Menschen gedenken, die ihm selbst besonders nahe standen. D'Schwalberer würdigten alle verstorbenen Sänger und Heimatfreunde mit Buchbergliedern in Mundart wie "Da Summa is umma", "Leitln wollts mei Hoimat seng", "Kloana Gasserl'n, kloane Wasserln" und "Wenn ich auf meinen Bergen steh" sowie dem Allerseelenjodler.Teils in Gedichtform, teils in Mundart trugen sie Texte vor, die zum Nachdenken anregten und die Teilnehmer zum Schmunzeln brachten. Karlheinz Müller machte sich Gedanken zur Natur, Rudolf Bergmann hatte Stücke von Franz Kafka und Friedrich Brandl ausgewählt. "Über das Leben im Heute und Jetzt" ging es in einem Textbeitrag, den Rudolf Ries vortrug.Georg Pfabs Geschichte handelte von der Unzufriedenheit jener Menschen die 1000 Wünsche haben - im Gegensatz zu Kranken, die nur einen Wunsch haben. Mit einer Lesung, den Fürbitten und einem Gebet beendete Hans Albrecht die Andacht, ehe Ingrid Gericke die Teilnehmer musikalisch verabschiedete.