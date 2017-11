Vermischtes Schnaittenbach

28.11.2017

Die für seine 80 Jahre bewundernswerte geistige und körperliche Fitness verdankt Georg Kumeth aus Schnaittenbach unter anderem seiner Lebensweise. Die war neben der beruflichen Tätigkeit geprägt vom Musizieren und dem Interesse an landwirtschaftlichen Dingen und dem Fußball.

Georg Kumeth, von seinen Bekannten "Stoal Schorsch" genannt, wuchs als erstes Kind mit elf Geschwistern am elterlichen Hof in Sitzambuch auf. Schon früh lernte er die Arbeiten in der Landwirtschaft und den Umgang mit Pferden. Besonders gut konnte er pflügen. Er wurde sogar 1958 in Coburg bayerischer Landessieger im Wettpflügen und erreichte 1960 einen dritten Platz beim Bundesentscheid in Goslar. Als ausgebildeter Werkzeugmacher verdiente er seinen Lebensunterhalt bei Kerb-Konus in Schnaittenbach. Dazwischen war er auch Lkw-Fahrer bei der Firma Beton Meißner. 1965 heiratete er seine Gabriele aus Schnaittenbach. Zu seinem Festtag gratulierten nicht nur seine drei Kinder und die fünf Enkel, sondern auch die große Schar der Geschwister, die Vorsitzenden des SV Kemnath und der Kaolinkapelle, Pfarrer Josef Irlbacher und Bürgermeister Josef Reindl.Der Jubilar ist Gründungsmitglied des SV Kemnath, dem er als regelmäßiger Zuschauer immer noch die Treue hält. Seine große Liebe gehört aber auch dem Musizieren. Als Trompeter und Flügelhornspieler ist er Gründungsmitglied der Blaskapelle Buchbergecho. Gar 44 Jahre ist er eine Stütze der Kaolinkapelle Schnaittenbach und 40 Jahre bei den Jagdhornbläsern. Auf die Frage, was er in seinem reichhaltigen Leben neben der Musik am meisten schätze, nannte Kumeth den großen Zusammenhalt unter seinen Brüdern.