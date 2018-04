Vermischtes Schnaittenbach

24.04.2018

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sie in Schnaittenbach oder andernorts ihre Erstkommunion gefeiert haben. Dies nahmen die Kommunionkinder von damals zum Anlass, mit einer Messe, die Pfarrer Josef Irlbacher in St. Vitus zelebrierte, ihre goldene Kommunion zu feiern. Nach der Messe richtete der Pfarrgemeinderat einen Stehempfang am Kirchplatz aus.

Pfarrer Irlbacher erinnerte daran, dass die damaligen Katechumenen an den Anfängen des Christentums nach ihrer Taufe eine Woche ihr weißes Taufgewand getragen hätten - als Zeichen ihres Stolzes, mit der Taufe Christus angezogen zu haben und nun Christen zu sein. "Auch sie zeigen mit ihrer Anwesenheit, dass sie stolz darauf sind, Christus seit ihrer Taufe und noch mehr seit ihrer Kommunion als Wegbegleiter zu haben", sagte der Geistliche zu allen, die ihre goldene Kommunion feierten.In seiner Predigt erklärte er, ein Kind spüre bei seiner Kommunion zwar, das etwas Großes geschehe. Um den wahren Sinn des Empfangs der Kommunion zu verstehen, bedürfe es oft ein Leben lang. Jesus Christus sei ein " Wanderer durch die Zeit, der immer derselbe bleibt und uns durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens verlässlich begleitetet". Irlbacher wünschte den Goldkommunikanten, dass die stetige Anwesenheit des Auferstandenen deren Herz wie bei den Emmausjüngern brennen lasse.