28.07.2017

Der Hans-Weber-Preis für mehr Toleranz und Demokratie ging heuer an die Grund- und Mittelschule. Schnaittenbach. Bedacht wurde damit das Projekt "Schülertreff" für Kinder mit Migrationshintergrund. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und fühlen uns in unserem Handeln und Bemühen bestärkt", so Rektorin Michaela Bergmann.

Stark forciert

Auch Geschwister

Neben Schnaittenbach wurden nur noch die Realschule Regenstauf und die Mittelschule Burgweinting mit dem Preis gewürdigt.Der 2003 verstorbene Hans Weber war Altbürgermeister von Regensburg. 2001 wurde mit seiner Zustimmung der gleichnamige Preis ins Leben gerufen. Mit ihm sollen Persönlichkeiten, Gruppen oder Projekte ausgezeichnet werden, die durch ihren Einsatz für Toleranz und Demokratie, durch ihr Engagement für das Gemeinwesen oder durch gezeigte Zivilcourage ein Beispiel gegeben haben oder geben.Der Hans-Weber-Preis wird nur alle zwei Jahre verliehen. Für 2016 ging er mit der Dotierung von 500 Euro an die Grund- und Mittelschule Schnaittenbach für das hier stark forcierte Projekt "Schülertreff" für Kinder mit Migrationshintergrund. Der Preis wurde dieser Tage in Regensburg bei einer Feierstunde im Rathaus von der Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer an das aktive Team des Schülertreffs mit den ehemaligen Schülern Leonie Saller, Lena Hartmann, Miriam Schindler, Sebastian Schlosser und Johannes Schindler um die stellvertretende Schulleiterin Gabriele Schindler in Anwesenheit von Rektorin Michaela Bergmann und des Regensburger SPD-Unterbezirksvorsitzenden, Sebastian Koch verliehen. Schnaittenbachs zweiter Bürgermeister Uwe Bergmann ließ es sich nicht nehmen die Gruppe zur Preisverleihung zu begleiten."Mit dem ,Schülertreff' kommen wir unserem Anliegen der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund nach", betonte Rektorin Bergmann. Es gehe nicht nur um Flüchtlingskinder, sondern um alle, die aus anderen Ländern hierher kommen, egal aus welchen Gründen. Zwar würden viele der Kinder, deren Familien nun in Schnaittenbach leben, gar nicht die Schule, sondern eine Übergangsklasse an einer anderen Schule besuchen, dennoch wolle man diesen Kindern die Möglichkeit bieten, Gleichaltrige kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und Zeit mit anderen Kindern, die in Schnaittenbach leben, zu verbringen.Im Mittelpunkt der Treffen im zweiwöchigen Turnus stehen Begegnung und Miteinander der Kinder und Jugendlichen. Miriam Schindler, Leonie Saller, Lena Hartmann, Sebastian Schlosser und Johannes Schindler haben die Grundschule Schnaittenbach besucht und sind mittlerweile an weiterführenden Schulen. Dennoch engagieren sie sich für diesen Spieletreff an ihrer ehemaligen Grundschule, und zwar ehrenamtlich in ihrer Freizeit.Das trifft auch auf Gabriele Schindler zu, die den Spieletreff organisiert und begleitet. Der Schülertreff wird gut angenommen. Es ist mittlerweile so, dass auch Kinder aus den Nachbarorten anfragen, ob sie nicht daran teilnehmen können.Auch jüngere Geschwister oder Bekannte werden von Kindern und Jugendlichen mitgebracht, so dass sich eine bunte Gruppe zusammengefunden hat.