28.01.2018

Kemnath. Tradition bei den Haflingerzüchtern und Pferdefreunden Kemnath ist die Ehrung besonders erfolgreicher Züchter. Herausragend war 2017 Josef Fruth aus Mörsdorf bei Freystadt: Er wurde jetzt für seinen Zuchterfolg geehrt.

Schon Sieger in Tirol

Bald mehr Hobby-Zeit

Sepp, du darfst heute stolz sein. Vereinsvorsitzende Lorenz Gebert

Der im Gestüt von Josef Fruth gezogenen Junghengst Amarok-F wurde bei der süddeutschen Haflinger-Hengstkörung 2017 in München-Riem mit der Note 7,06 bedacht. Nur sechs der 26 aufgetriebenen Junghengste mit Reinzucht bekamen diese Bewertung von der kritischen Kommission. "Sepp, du darfst heute stolz sein, mit deinem gekörten Junghengst unser Züchter des Jahres 2017 zu sein und in die Elite der bisherigen erfolgreichen Hengstaufzüchter Alois Bierner aus Kemnath a.B., Ernst Herzog aus Freystadt und Matthias Hartmann aus Alfalter aufzurücken ", lobte ihn Vereinsvorsitzender Lorenz Gebert aus Pirk in höchsten Tönen.Gebert informierte, dass Amarok-F am 7. Juni 2015 im Zuchtstall von Tobias Schwarz in Miesbach als Nachkomme von Aris B-R und Violett von Aberlord geboren wurde. Sein Hengstvater, Aris B-R, war auf der Haflinger-Weltausstellung in Epps/Tirol schon Sieger seines Jahrgangs.Bei einem Besuch in Miesbach 2015 wurde Sepp Fruth auf das zierliche Fohlen aufmerksam und kaufte es Züchter Schwarz mit einem weiteren Hengstfohlen ab. "Mit guter Fütterung und viel Einsatz wurde der Junghengst alle Vierteljahre immer besser und entwickelte sich mit hervorragenden Bewegungen und heller Farbe zu einem typvollen Haflinger", stellte der stolze Aufzüchter heute zufrieden fest. "Den richt' i für die Körung her! Des wird einer", stand sein Entschluss bald fest. Anerkannte Haflingerkenner wie Ernst Herzog (Freystadt) oder Vorbesitzer Matthias Schwarz (Miesbach) bestärkten ihn. "Mir ging das Herz auf, wie er sich mit super Bewegungen und seinem feinen Kopf als Junghengst bei der Körung im Freilauf präsentierte", schwärmte der stolze Züchter des Jahres bei der Ehrung. Jetzt, 2018, steht Amarok-F in Miesbach erstmalig auf Deckstation.Beruflich ist Sepp Fruth (60) Chef einer Heizung-und-Sanitär-Firma in Mörsdorf, die er seit 1989 betreibt und demnächst seinem Sohn übergibt. "Dann hab ich viel Zeit für mein Haflinger-Hobby, werde mir alle zwei Jahre zwei Hengstfohlen kaufen und das Beste von ihnen für die Körung herrichten", freut er sich jetzt schon. Seit 30 Jahren betreibt er seine Zucht und hat bisher 28 Haflinger aufgezogen. "Mit deinem Vereinseintritt am 14. Dezember 2012 bist du eigentlich noch ein junges Mitglied an Vereinsjahren, aber mit deiner Erfahrung über Hengstaufzucht mit System bestens geeignet für den Posten des Hengsthalters im Verein", bot ihm Gebert an. Zusammen mit Robert Zimmermann aus Schwarzhofen übergab er Fruth unter großem Beifall die Züchterurkunde.