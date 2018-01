Vermischtes Schnaittenbach

16.01.2018

Herausragende Verdienste hat sich Albert Rauch um die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath erworben. Aus diesem Grund ernennt ihn der Verein zu seinem 13. Ehrenmitglied. Sieben davon sind noch am Leben.

Kemnath. Vorsitzender Lorenz Gebert aus Pirk kommentierte die Ernennung Rauchs folgendermaßen: "Albert, du bist das bisher 13. Ehrenmitglied unseres Vereins seit Gründung 1966 - eine echte Glückszahl für dich und ein echter Glücksfall für den Verein."Gebert brachte in seiner Laudatio seine hohe Wertschätzung für die Honoratioren des Vereins und das neue Ehrenmitglied zum Ausdruck. Rauch habe sich um ein geordnetes Vereinsleben, um den traditionellen Pfingstritt am Buchberg und um die aktive Haflingerzucht verdient gemacht. Der "Gumbauern Albert", wie er mit Hausnamen heißt, gehört dem Verein seit 1985 an. Er stieg sofort in die aktive Haflingerzucht ein, betreute bisweilen acht bis zehn Pferde im eigenhändig umgebauten Rinderstall seines landwirtschaftlichen Anwesens in Glaubendorf. Auch zog er mehrere Fohlen auf und stellte sie bei den Nachzuchtschauen vor. Das Fahren mit seinem Haflingergespann und der tägliche Auftrieb zur hofnahen Koppel waren seine Lieblingsbeschäftigung. "Auch wenn züchterisch der große Wurf nicht gelingen wollte, so standen doch immer die echte Begeisterung und wahre Tierliebe zu den Haflingerpferden im Vordergrund", resümierte Gebert.Anton Rauch engagierte sich, so lange es seine Gesundheit erlaubte, verlässlich und handwerklich bei Arbeitseinsätzen für den Verein, insbesondere beim Auf- und Abbau beim Pfingstritt, bei Verbandsstutenschauen oder der Ausrichtung von Festen.Der Pfingstritt mit Reiterzug, Festgottesdienst und Festbetrieb unter der Eichenallee lagen Rauch so sehr am Herzen, dass er vor Jahren zusammen mit seinem Sohn Markus einen fahrbaren Grillwagen mit Überdachung und Windschutz baute und dem Verein schenkte. Stellvertretender Bürgermeister Manfred Schlosser und die beiden Vorsitzenden Lorenz Gebert und Robert Zimmermann jun. überreichten Albert Rauch die Ernennungsurkunde.