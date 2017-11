Vermischtes Schnaittenbach

Ein wertvolles Zeugnis städtischer Vergangenheit stellt das ehemalige Haus Gottessegen der evangelischen Kirchengemeinde Schnaittenbach in der Alten Kolonie/Am Ruttmann Kai dar. Zumindest das Gebäude bleibt erhalten, nachdem es ursprünglich zum Abriss vorgesehen war.

Seit zehn Jahren leer

Laufende Kosten

Die Kirchenbaracke, bestehend aus einem Gottesdienstsaal, einem Jugendzimmer, einem Versammlungsraum und einer kleinen Mesnerwohnung, wurde 1957, also vor 60 Jahren, von der Pfarrei Rötz gekauft. Evangelische Christen stellten den Bau in der Alten Kolonie auf.1958 wurde das evangelische Gemeindegebäude Haus Gottessegen eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Der Innenraum, der 1972 renoviert wurde, bot Platz für über 100 Gottesdienstbesucher. Darüberhinaus fanden dort früher auch Seniorenkreise, Konfirmandenkurse, Arbeitskreissitzungen sowie gesellige und bildende Veranstaltungen der evangelischen Gemeinde statt. Bedingt durch den Auszug der Mesner- und Hausmeisterfamilie Bier steht die evangelische Kirche seit zehn Jahren ungenutzt und leer. Evangelische Beerdigungsgottesdienste werden in der Stadtpfarrkirche St. Vitus, Gottesdienste im Wohn- und Pflegeheim Evergreen sowie in der evangelischen Kirche in Hirschau gefeiert.Weil für das ungenutzte Gotteshaus stetig Unterhaltungskosten, sonstige Aufwendungen und Ausgaben etwa für Winterdienst oder Straßenreinigung anfallen, hat der evangelische Kirchenvorstand entschieden, das Haus Gottessegen abzureißen. Das frei werdende Areal sollte als Bauplatz veräußert werden. Bevor dies, nach Einholen verschiedener Angebote, in die Tat umgesetzt werden konnte, bot sich ein Hirschauer Privatmann an, das Gebäude für seine Zwecke zu kaufen und zu nutzen.Dies ersparte der evangelischen Gemeinde die Abbruchkosten. Und den Schnaittenbachern bleibt die evangelische Kirche in der Alten Kolonie/Am Ruttmann Kai erhalten und so in bleibender Erinnerung.