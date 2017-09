Vermischtes Schnaittenbach

Zur guten Tradition gehört es beim Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler, anlässlich des Festes Kreuzerhöhung zum Gipfelkreuz am Buchberg zu wandern, um dort eine Messe zu feiern. Doch heuer kommt es anders.

Aufgrund der unbeständigen Witterung mit starken Regenfällen mussten die Trachtler die Messe in das Buchbergkircherl verlegen. Angesichts des beschränkten Platzangebots und der großen Schar an Gläubigen galt es, eng zusammenzurücken. Bei der Messe, die Pfarrer Josef Irlbacher zelebrierte, erlebten die Gläubigen eine besonders erhebende Atmosphäre. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt die Männergesangsgruppe D'Schwalberer unter Leitung von Hans Albrecht.Die Tradition der Trachtler-Gipfelmesse ist laut Heimatkenner Erwin Meier zurückzuführen auf eine Nacht- und Nebelaktion von Schnoittenbecka Boum, die vor rund 45 Jahren ein Kreuz auf dem Buchberg aufgestellt hatten. Daraufhin wieherte zwar der Amtsschimmel gewaltig, die Trachtler aber feiern seitdem einen Gottesdienst zum Fest Kreuzerhöhung. Trotz des widrigen Wetters fand sich in den Abendstunden eine beachtliche Schar an Gläubigen zur Gipfelmesse in der Nepomuk-Kapelle ein. Da hieß es erst einmal, eng zusammenzurücken, bis alle einen vor Regen und Sturm geschützten Platz im Innern des Kircherls gefunden hatten. Das Glöckerl läutete den Beginn des Gottesdienstes ein.Pfarrer Irlbacher predigte über das Thema Kreuz. Leicht sei es, ein Kreuz gedankenlos als Schmuck am Körper zu tragen oder es mehr zur Zierde als als Bekenntnis zum Glauben an die Wand zu hängen. "Dabei taugt das Kreuz eigentlich nicht als Schmuck. Denn wer schmückt sich schon gerne mit einem Schandzeichen, das für Erniedrigung und Tod steht?", fragte der Geistliche.Irlbacher machte deutlich, dass mit dem Kreuz ein entscheidendes Bekenntnis des Glaubens verbunden sei: "Wir verehren mit dem Kreuz nicht einen strahlenden Held, mit Lorbeeren bekränzt, sondern den Sohn Gottes, der mit menschlichen Augen besehen schmählich am Kreuz leidet und scheitert."Oft sei der Mensch allein mit sich, wenn er mitten im Leid stecke, wenn er nicht mehr wisse, wie es weitergehe. "Im Kreuz seines Sohnes lässt uns Gott gerade da seine Nähe spüren", endete der Geistliche. D'Schwalberer mit musikalischer Unterstützung durch Hans Albrecht und Karlheinz Müller gestalteten die Messe mit bodenständigem Liedgut. Auf diese geistigen folgte eine leibliche Stärkung in der Buchberghütte.