Vermischtes Schnaittenbach

25.02.2018

"Was möchte ich eines Tages werden?" Mit dieser grundlegenden Frage haben sich die Siebtklässler der Schnaittenbacher Mittelschule in den vergangenen Tagen auseinandergesetzt. Die Schüler schauten dazu bei den Berufsorientierungstagen des Kolpingbildungswerks in Amberg vorbei.

"Kolping bereitet Jugendliche auf die Arbeitswelt vor und begleitet junge Menschen bei der Berufsfindung", erklärt die Leiterin der Grund- und Mittelschule, Michaela Bergmann. Die Siebtklässler durften in verschiedene Berufsfelder hineinschnuppern, wie beispielsweise in die Berufszweige Verkäufer, Mauerer, Zimmerer, Friseur, Maler und Kfz-Mechaniker. "Einen typischen Jungen- beziehungsweise Mädchen-Beruf gab es nicht, denn alle zeigten sich offen für die gesamte Bandbreite und nutzten die Möglichkeit, gemäß ihren Talenten, Neigungen und Wunschvorstellungen die angebotenen Tätigkeit auszuprobieren", stellte Klassenlehrer Christian Wenninger am Ende zufrieden fest.