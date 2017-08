Vermischtes Schnaittenbach

08.08.2017

2

0 08.08.2017

Nur wenigen dürfte geläufig sein, dass Schnaittenbach neben den bekannten, rund 590 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Fensterbach- und Bolwiequellen noch eine weitere bedeutende Quelle besitzt.

Dabei handelt es sich um die Bahnquelle Pfalterweiher oberhalb der Busch-Weiheranlage am neu ausgeschilderten Wanderweg Höflas - Bolwiequelle - Buchberghütte, die heuer 120 Jahre alt wird. Dabei handelt es sich um die erste Wasserversorgung im Bereich Schnaittenbach, die älter ist als die der damals selbstständigen Gemeinde Forst aus dem Jahre 1912, aber auch weit älter als die von Schnaittenbach, die erst 1933 errichtet wurde. Während Fensterbach- und Bolwiequelle bis 1989 der Wasserversorgung von Schnaittenbach dienten und in die Wasseraufbereitungsanlage oberhalb des Eichenwegs eingeleitet wurden, diente die Pfalterweiherquelle ab 1897/98 der Versorgung des Bahnhofs Schnaittenbach.Die Heimatfreunde Erwin Meier und Heinz Gebhardt, die mit der Ausschilderung neuer Wanderwege und dem Anbringen von Informationstafeln zu historischen geschichtlichen Stätten am Buch- und Eichenberg Pionierarbeit leisten, haben nun auch diese Pfalterweiherquelle mit einer Holztafel für Wanderer kenntlich gemacht.Hobbychronist Hans Grieger hat alten Unterlagen entnommen, dass für den 1898 in Betrieb gegangenen Schnaittenbacher Bahnhof eine eigene Wasserversorgung nötig war, da das Gebäude und vor allem die Lokomotiven viel Wasser benötigten, jährlich etwa 6000 Kubikmeter. Also untersuchte man 1897/98 die Ergiebigkeit von drei vorhandenen Quellen: am Nassen Schlag, beim Pfalter und beim Pfalterweiher. Nachdem letztere den geringsten Kalkgehalt und auch am wenigsten Magnesium aufwies - das mindert die Kesselsteinbildung in den Loks -, wurde die Bahnquelle mit einer jährlichen Schüttung von etwa 16 000 Kubikmetern gefasst. Zum Wassertransport wurde von dort aus in öffentlichen Wegen, aber auch durch offenes Gelände eine 1437 Meter lange Leitung zum Bahnhofsgelände verlegt. Die Staatsbahnverwaltung hat für diese vor 120 Jahren errichtete erste Wasserleitung in Schnaittenbach knapp über 10 000 Mark investiert.