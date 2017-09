Vermischtes Schnaittenbach

80. und 90. Geburtstage sind keine Seltenheit in einem Seniorenheim - 100. aber sehr wohl. Barbara Naber hat diesen besonderen Geburtstag im Seniorenzentrum Evergreen in Schnaittenbach gefeiert: Sie ist damit die erste 100-jährige Bewohnerin in der Geschichte der Einrichtung. Hier lebt die Jubilarin seit Dezember 2013.

Zur Welt kam Barbara Naber am 14. September 1917 in Lintach, wo sie im elterlichen Anwesen der Familie Naber-Rehaber mit fünf Geschwistern aufwuchs. Viele Jahrzehnte war sie im Familienbetrieb Schloßbräu eine unersetzliche Mitarbeiterin. Das galt in der Brauerei und Gastwirtschaft genauso wie in der Landwirtschaft, erst unter Leitung ihres Vaters Johann Baptist Naber, später unter Führung ihres Bruders Franz Rehaber senior, dann seines Sohnes Franz junior. Überall gab es immer viel zu tun, wie sie erzählt. Daher kommt wohl auch ihr Motto "Wer am Tag arbeitet, kann nachts gut schlafen". Es sei eine schöne Zeit gewesen, an die sie sich wegen des von Zusammenhalt geprägten Familienlebens gerne erinnere.Zu ihren Hobbys zählten das Singen im Kirchenchor und vor allem das Handarbeiten, das Sticken, Stricken und Nähen. Damit kann sie sich heute nicht mehr beschäftigen: Die Augen und die Hände haben nachgelassen. Im Heim nimmt sie regelmäßig an Veranstaltungen teil, fehlt bei der Sturzprophylaxe genauso wenig wie bei der Gymnastik oder den Singstunden. Die Treppen im Haus bewältigt sie noch immer selbstständig. Im Seniorenkreis erzählt sie auch von der Zeit, als während des Krieges Franzosen bei ihnen einquartiert waren. "Manche waren garstig, aber die Älteren haben uns vor Plünderern beschützt." Der Krieg habe ihr Leben stark beeinflusst: Ledig geblieben sei sie letztlich, weil alle, die sie gemocht habe, nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind. Später habe sie kein Interesse mehr am Heiraten gehabt.Natürlich wurde im Heim Barbara Nabers 100. gebührend gefeiert. Mitbewohner, Betreuungsteam, Pflegedienstleitung und stellvertretende Einrichtungsleiterin Regina Hofmann gratulierten. Pfarrer Josef Irlbacher überbrachte die Glückwünsche der Pfarrgemeinde. Familiär wurde es am Nachmittag, als Barbara Naber dort feierte, wo sie 96 ihrer 100 Lebensjahre verbracht hat - beim Schloßbräu im Gasthaus Rehaber.