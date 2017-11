Vermischtes Schnaittenbach

21.11.2017

1

0 21.11.2017

Die Feuerwehraktionswoche 2017 stand unter dem Motto "Begegnen - Bewegen - Bewirken" und sollte vor allem Jugendliche zur Mitarbeit und Mitwirkung bei der örtlichen Feuerwehr motivieren. Die Aktion gab aber auch einen Anstoß, sich mit dem Thema "Freiwillig und ehrenamtlich in der Feuerwehr helfen" auseinanderzusetzen.

Bei der Aktionswoche trat die Feuerwehr Schnaittenbach mit einem Infostand am Rathaus an die Öffentlichkeit. Mit Infomaterial zur Feuerwehr im Allgemeinen und zum Thema Rauchmelder und Löscheinrichtungen im privaten Haushalt im Besonderen konnten viele Mitbürger angesprochen werden. In informativen Gesprächen zeigte sich, dass die Notwendigkeit von Rauchmeldern in der Bevölkerung bereits in weiten Teilen bekannt ist, aber trotz der ab 2018 geltenden Pflicht längst noch nicht flächendeckend umgesetzt ist. Auch stellte sich heraus, dass die relativ kostengünstigen Geräte zwar bereits angeschafft, aber noch nicht installiert worden sind.Anhand eines Rauchmelderhauses in Modellgröße wurde die Funktionsweise eines Rauchmelders bei einem Zimmer- oder Wohnhausbrand dargestellt. Die Feuerwehrdienstleistenden und auch viele Mitglieder der Jugendfeuerwehr gaben wertvolle Tipps weiter.