08.04.2018

Kemnath am Buchberg. Auch die Jagdgenossen leisten einen nennenswerten Beitrag zur anstehenden Kirchenrenovierung. Von der diesjährigen Jagdpacht gehen 2000 Euro an die Kirchenstiftung, Der Rest wird für den Wegebau verwendet, so der Beschluss des Vorstands der Kemnather Jagdgenossenschaft.

27 Jagdgenossen, drei Mitglieder der Jägerschaft und stellvertretenden Bürgermeister Manfred Birner hieß Vorsitzender Johann Reng zur Jagdversammlung willkommen. In seinem Rechenschaftsbericht war die Rede von Spendenübergaben an die Musikkapelle Buchbergecho und dem Kirchenchor sowie von der Auszahlung über 5000 Euro für den Wegebau.30 Wildschweine wurden von den Jägern erlegt, weshalb die Schäden an Grünland und Maisfeldern relativ gering waren, so der Vorsitzende. Reng wies auch darauf hin, dass Jagdgenossen, die nicht mit der Beschlussfassung der Vorstandschaft einverstanden seien, eine Ausbezahlung des Jagdschillings bis zum 30. April beantragen könnten. In die Zukunft kündigte der Vorsitzende einen Termin für die Waldbegehung an. Reng bedankte er sich für die harmonische Zusammenarbeit mit den Jägern und der Stadt, die ihrerseits laut Manfred Birner weiterhin den Wegebau unterstützen werde.Seitens der Jägerschaft, vertreten durch Torre Böttcher, Rudi Reil und Konrad Wilfurth, wurde über das Jagdgeschehen des vergangenen Jahres berichtet. Die Abschussquote ist erfüllt. Man gab den Landwirte Hinweise, wie sie das Jagen von Wildschweinen erleichtern können. Das Anlegen von Schuss-Schneißen in Maisfeldern und am Waldrand wäre hier dienlich. Auch versprachen die Jäger, Rehböcke möglichst früh zu bejagen, um Fegeschäden zu vermeiden.