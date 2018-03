Vermischtes Schnaittenbach

07.03.2018

10

0 07.03.201810

Aufgrund einer Terminkollision war die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Schnaittenbach mit 13 Mitgliedern nur mäßig besucht. Dabei stand neben den Berichten die Neuwahl der Jugendsprecher und des Schriftführers an. Bürgermeister Josef Reindl gratulierte dem Verein zu seiner guten Jugendarbeit und freute sich auch als Mitglied der aktiven Wehr über die fruchtbare Arbeit im Nachwuchsbereich, wofür er den Jugendwarten dankte. Gehe es doch um die Zukunft der aktiven Wehr und damit um die brandschutztechnische Versorgung der Bevölkerung als eine Pflichtaufgabe jeder Gemeinde. Er ermahnte die jungen Leute, die Arbeit in der Jugendfeuerwehr als Vorbereitung für den Übertritt in die aktive Wehr sehr ernst zu nehmen. Selbstverständlich gehören Freizeitaktivitäten und ein hoher Spaßfaktor dazu, trotzdem müsse der Fokus auf der Hinführung zum Feuerwehrdienst liegen.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr berichtete Lucas Reindl mit einem umfassenden Rückblick ebenso wie über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Stand der zwar in der Hauptkasse des Vereins integrierten, aber von der Jugendfeuerwehr selbst verwalteten Jugendkasse. Er stellte fest, dass sich die Jugendfeuerwehr durch die Abhaltung des Johannisfeuers zu einem wesentlichen Teil selbst trage und auch noch Geld für eine alljährliche Spende an die Selbsthilfegruppe Krebs übrigbleibe.Bei der Wahl wurde Anna-Maria Haas als Jugendsprecherin bestätigt. Zum Stellvertreter wurde Stefan Birner gewählt. Beisitzer ist Simon Burmann. Mit einem vergnüglichen Abend im Gerätehaus mit Musik, Kickern, Billard, Pizza und jeder Menge Spaß endete die Veranstaltung.