Vermischtes Schnaittenbach

28.12.2017

31

"Wir dienen unserem Verein" - diesem Motto kommen die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath nach und erzielen 2017 schöne Erfolge. Vorsitzender Lorenz Gebert aus Pirk stellt bei der Hauptversammlung fest: "Unser Verein ist fit für die Zukunft."

Vier Zuchtprogramme

Finanziell gut aufgestellt

Ehrungen Die beiden Vorsitzenden Lorenz Gebert und Robert Zimmermann (Schwarzhofen) ehrten zusammen mit Schlosser verdiente Mitglieder für 15 Jahre Vereinstreue.



Die Vereinsnadel in Bronze samt Urkunde erhielten Rita Hanauer aus Untersteinbach/Pfreimd, Hugo Kirsch aus Fichtenhof/Edelsfeld, Sonja Heptner aus See/Parsberg und Bernd Schleicher aus Schwabenhof/Ensdorf. "Die Mitglieder sind für den Verein Basis und Kapital", hob Gebert hervor. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde wurde in Würdigung der außerordentlichen Verdienste für den Verein Hans Schuh aus Sitzambuch verliehen. Josef Fruth aus Mörsdorf/Freystadt bekam eine außerordentliche Ehrung mit dem Züchterkorb und Urkunde für die Aufzucht und Körung des Junghengstes Amarok-F.



In Würdigung seiner langjährigen und herausragenden Verdienste um den Verein wurde Albert Rauch aus Glaubendorf/Wernberg zum Ehrenmitglied ernannt. (ads)

Kemnath. In seinem Grußwort stellte stellvertretender Bürgermeister Manfred Schlosser vor zahlreichen Mitgliedern im Gasthaus Luber in Kemnath fest, dass der Haflingerverein vor allem mit seinem Pfingstritt "ein echtes Aushängeschild für die Stadt Schnaittenbach" sei. Er hob die gute Zusammenarbeit des Vereins mit der Stadt Schnaittenbach hervor.In seinem Bericht bilanzierte Vorsitzender und Geschäftsführer Lorenz Gebert mit Stolz: "Wir alle haben unserem Verein gedient und ihn fit gemacht für die Zukunft. Unser Verein steht auf sicheren Beinen." Die derzeit 215 Mitglieder - 147 Aktive und 68 Passive - bedeuteten seit der Vereinsgründung 1966 einen absoluten Höchststand. Die Besucherzahl bei den monatlichen Haflinger-Stammtischen seien konstant.Der Verein ist laut Gebert auch fit in Bezug auf Zuchtprogramme. Vier davon seien in den vergangenen fünf Jahren aufgelegt worden mit je 25 Euro Prämie pro Haflinger unter Vorlage der Belege für erfolgreiche Leistungsprüfung, Bedeckung, Stutbucheintragung und Hengstkörung. Der Verein stelle sich auch seiner Kernaufgabe, der Förderung der Haflingerzucht, mit den monatlichen Züchterreferaten von Melanie Ronke. Den Lehrgang für den Kutschenführerschein hätten sechs Teilnehmer erfolgreich abgeschlossen.Der Vorsitzende informierte, dass der Verein einen festen Bestand an Liegenschaften und Inventar hat. Dazu zähle das Grundstück bei der Sebastian-Kapelle mit 1219 Quadratmetern Größe. 2005 erworben, habe man 2010 dort einen Geräteschuppen erstellt und diesen 2014 mit Strom erschlossen. 2017 habe der Verein zudem von der Stadt Schnaittenbach einen Abstellraum im Vereinsheim in Kemnath angemietet. Gebert hob hervor, dass der Verein für den alljährlichen Pfingstritt am Buchberg gerüstet sei. "Neben der Zucht von Haflingern nehmen die Förderung heimischer Kultur und die Pflege christlichen Brauchtums eine Vorrangstellung im Vereinsleben ein", sagte er. Der Pfingstritt sei mittlerweile ein Selbstläufer und gehöre laut Landrat Richard Reisinger zum "Weltkulturerbe" des Landkreises. "Nach einer chaotischen Vorbereitung folgte heuer ein fantastischer Pfingstritt bei herrlichem Wetter, er war eine Energieleistung der Mitglieder", resümierte der Vorsitzende."Nur bedingt fit" sei der Verein in Bezug auf die Ämterbesetzung, räumte Gebert ein. Er bedauerte, dass im engeren Vorstand die Posten des Vorsitzenden und des Geschäftsführers immer noch von ihm in Doppelfunktion besetzt werden. Hans Weich aus Hirschau bekleide die Ausschussposten des Zuchtleiters und des Hengsthalters in Personalunion. "Vier Ämter in zwei Händen ist ein unguter Zustand. Das gilt es baldmöglichst zu bereinigen, vielleicht mit einer Einbindung des Züchter 2017, Hengsthalter Sepp Fruth", stellte Gebert in Aussicht.Dass der Verein finanziell auf sicheren Beinen steht, zeigte Kassier Georg Bauer aus Schmidgaden auf. Der stellvertretende Vorsitzende Robert Zimmermann jun. aus Schwarzhofen listete die 22 Auftritte bei anderen Vereinen auf, an denen Mitglieder 2017 teilnahmen. Darunter waren die bekannten Ritte in Nabburg, Tännesberg und Perschen. "Wenn wir nicht hinausgehen, kommt auch keiner zu uns", schloss er seinen Bericht und ermunterte alle zur Präsenz in Vereinstracht.Zuchtleiter Hans Weich aus Hirschau bedauerte, dass die Zahl der eingetragenen Haflingerstuten beim Pferdezuchtverband Niederbayern/Oberpfalz auf 134 zurückgegangen sei. Bei zehn Deckhengsten auf Station im Verbandsgebiet habe es nur 26 Bedeckungen gegeben. In seinem Ausblick auf das kommende Jahr erinnerte Lorenz Gebert an den außerordentlichen Haflinger-Stammtisch am Freitag, 5. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus Zur Post in Kaltenbrunn. Er lud zum Haflinger-Stammtisch am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr im Ponyhof in Wolfringmühle ein. Dort spricht Tierärztin Dr. Annemarie Kraus aus Schwarzhofen zum Thema "Künstliche Besamung bei Pferden".