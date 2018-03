Vermischtes Schnaittenbach

Neunaigen. Simon Kleierl steht weiter an der Spitze der KLJB Neunaigen. Bei der Hauptversammlung wurde der Amtsinhaber auf seinem Posten bestätigt. Seine Stellvertreter sind Lukas Kastner und Andreas Schirwing. In seinem Rückblick erwähnte Kleierl unter anderem das Mitwirken an der Burning Night und am Johannisfeuer. Auch an zahlreichen kirchlichen Feierlichkeiten beteiligte sich die Landjugend. Bürgermeister Konrad Kiene erinnert sich nach eigenem Bekunden gerne an seine Zeit als Landjugend-Vorsitzender zurück. Pastoralreferent Maximilian Pravida griff einen Bibelvers auf und appellierte an die Mitglieder, den Glauben auch im Alltag zu leben.