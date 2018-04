Vermischtes Schnaittenbach

26.04.2018

10

0 26.04.201810

Neben den Berichten stand die Neuwahl des Vorstands ins Haus bei der Hauptversammlung der Eisstockschützen im Gasthof Kellerhäusl. Dabei wurde Martin Kausler erneut als Vorsitzender im Amt bestätigt.

In seinem Rückblick bezeichnete Kausler vor allem die Harmonie im Verein als erfreulich. Aber auch die Unterstützung bei Turnieren, Blattlschießen und Vereinsmeisterschaft hob er hervor, ebenso die rege Beteiligung an geselligen Aktivitäten. Der Vorsitzende verwies auf eine positive Mitgliederbilanz: Vier Neueintritten stehe ein Austritt gegenüber, die 50-Mitglieder-Marke sei übersprungen worden. Eine wichtige Institution nannte er Elisabeth Menzel, die für einen reibungslosen Ablauf in der Vereinshütte Sorge trage. Aber auch Enrico Reinecke galt der Dank, der die Pokale für die Vereinsmeisterschaften gesponsert hat. Kassenverwalterin Conni Kausler belegte in ihrem Bericht eine stabile Finanzlage.Die Neuwahlen ergaben: Vorsitzender Martin Kausler, sein Stellvertreter Enrico Reinecke, Kassier Conni Kausler, Schriftführerin Elisabeth Menzel, Beisitzer Bernd Pröm und Alfred Hermann, Kassenrevisoren Birgit und Heinz Kindzorra. Ab sofort wird dienstags und freitags jeweils um 18.30 Uhr wieder trainiert.