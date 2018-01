Vermischtes Schnaittenbach

Schnell und reibungslos über die Bühne gehen die Vorstandswahlen des SV Kemnath. Weil sie perfekt vorbereitet sind, wie Bürgermeister Josef Reindl hervorhebt. Alle Funktionen bleiben in bewährten Händen. Den Sportverein führt auch in den nächsten beiden Jahren Johannes Gebert mit Leo Birner an seiner Seite.

Solide Basis

Vereinsheim wird saniert

Kemnath. Nur der langjährige Fußball-Spartenleiter Ernst Kumeth wollte kürzer treten - sein Stellvertreter Max Birner, der zugleich Trainer ist, rückt an diese Stelle, wie die Jahreshauptversammlung ergab. Mit dem Preisschafkopf, dem Advent am Buchberg und der Christbaumversteigerung nannte der Vorsitzende die drei wichtigsten gesellschaftlichen Veranstaltungen des 447 Mitglieder zählenden Vereins in seiner Rückschau und dankte den Organisatoren. Diese Aktivitäten hätten sich auch finanziell gelohnt. Ebenso der Sportheimbetrieb, der seit Oktober in den Händen der Spieler mit weiblicher Unterstützung liegt, betonte Johannes Gebert. Er verwies auf die Bandenwerbung am Sportplatz, die nun endgültig in Angriff genommen werde.Bezüglich der Finanzen sei 2017 ein gutes Jahr für den SV Kemnath gewesen. Man habe ein Plus von rund 4000 Euro erwirtschaftet, so dass die Verluste der zwei vorangegangenen Jahre fast ausgeglichen werden hätten können, war eine gute Nachricht von Kassier Josef Obermeier. Die finanzielle Basis des Vereins sei solide, weil keine größeren Investitionen angestanden hätten, lautete das Resümee Obermeiers."Wenn wir bei Spielgemeinschaften besonders im Jugendbereich aktiv mitgestalten, würden sie auch funktionieren", bemerkte Jugendleiter Stefan Lindner, der die Kooperation mit dem TuS Schnaittenbach unter Führung von Franz Schuhmann in den unteren Jugendbereichen als recht positiv bewertete. Ansonsten kickten 32 Junioren in verschiedenen Spielgemeinschaften mit maximal vier Vereinen. Eingebunden seien die umliegenden Vereine bis hin zu Stulln und Schwarzenfeld. "Diese Situation ist Fakt und dem Umstand geschuldet, dass die Zahl der jugendlichen Kicker ständig abnimmt", sagte er. Lindner zählte alle Platzierungen und Spielgruppen auf, in denen die Jugendlichen des SV Kemnath mitwirken.Die erste Mannschaft habe im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg in die Kreisliga geschafft und belege momentan nach anfänglichen Schwierigkeiten wegen vieler Verletzungen den zehnten Tabellenplatz, bilanzierte Spartenleiter und Trainer Max Birner. Er setzte sich den Klassenerhalt als unbedingtes Ziel. Birner hob besonders die vielseitige Hilfe seines Stellvertreters und Mannschaftsbetreuers Otto Bernklau hervor, der für einen reibungslosen Spielbetrieb sorge. Gute Stimmung herrscht bei den Senioren, die in Spielgemeinschaft mit dem SV Freudenberg Freundschaftsbegegnungen austragen, denn sie werden von Stefan Fuchs in gekonnter Manier seit fünf Jahren betreut.Von zahlreichen verschiedenen Übungsstunden für sämtliche Altersgruppen berichtete die Abteilungsleiterin für Gymnastik und Tanz, Theresia Obermeier, die künftig mehr Gewicht auf Tanzschulung legen will.Lobende Worte fand Bürgermeister Josef Reindl für die sportliche und gesellschaftliche Bilanz des Vereins. Er begrüßte das Zusammenwachsen der beiden städtischen Vereine auf unterer Ebene und kündigte für 2018 den Beginn der Sanierung des Vereinsheims im Zuge der Dorferneuerung an. Natürlich übergab er auch den obligatorischen Scheck.