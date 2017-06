Vermischtes Schnaittenbach

02.06.2017

Mertenberg. (ads) Bei guter Gesundheit feierte Josef Hausmann als ein Mertenberger Urgestein 90. Geburtstag. Eine große Gratulantenschar kam auf den Hof, um dem agilen Jubilar die Glückwünsche auszusprechen, darunter Bürgermeister Josef Reindl und Pfarrer Josef Irlbacher.

Hausmann kam in Mertenberg zur Welt, wo er mit seinen sieben Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft aufwuchs. Er besuchte in Kemnath die Volksschule, danach die Landwirtschaftschule in Amberg und Weiden. Hausmann wurde zum Arbeitsdienst in Niederaltaich eingezogen. Noch 1945 musste er seinen Wehrdienst in Tschechien antreten, wo der spätere Papst Benedikt mit ihm in der Truppe war. Kurze Zeit später wurde er nach Baden-Baden an die Westfront verlegt. Nach der Kapitulation Deutschlands kehrte Josef Hausmann nach Mertenberg zurück, wo er auf den elterlichen Hof mitarbeitete. 1954 wurde für den regen Senior ein ereignisreiches Jahr mit Hofübernahme und der Hochzeit mit Maria Kumeth. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, inzwischen gehören 15 Enkel zur Familie.Josef Hausmann war immer gerne Landwirt, wobei es ihm die Holzarbeit besonders angetan hatte. Bis vor zwei Jahren war er noch im Familienwald zugange. Josef Hausmann war aktiv am Vereinsleben und gehörte Kriegerverein, Feuerwehr Kemnath und Sportverein an.Des Weiteren bekleidete er 30 Jahre lang das Ehrenamt des Kirchenpflegers. Die schöne Kapelle, die von der Dorfgemeinschaft gepflegt wird, steht sogar auf dem Grund der Hausmanns. Auf die Frage, wie man bis in das hohe Alter körperlich und geistig fit so bleibt, meint der Jubilar: "Ich hatte ein Leben lang viel Bewegung an der frischen Luft, die in Mertenberg besonders gesund sein muss." Und Josef Hausmann fügt verschmitzt hinzu: "Tabletten brauche ich keine, aber eine Zigarette muss ab und zu schon sein."