Vermischtes Schnaittenbach

28.12.2017

Bei bester Gesundheit feierte Josef Krügelstein im Kreise seiner Familie 80. Geburtstag. Auch Bürgermeister Josef Reindl und die Trachtler kamen zum Gratulieren.

Josef Krügelstein erblickte in Artesgrün das Licht der Welt und besuchte dann in Kohlberg die Schule. Anschließend absolvierte er eine Lehre als Schreiner. Während dieser Ausbildungszeit erfolgte der Umzug nach Schnaittenbach. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche war er in einem örtlichen Kaolinabbaubetrieb und später in einem Bauunternehmen beschäftigt. Es folgte der Wechsel zur Firma Kerb-Konus, wo er bis zum Ruhestand arbeitete.1976 heiratete Josef Krügelstein seine Evi, die ihm nach seinen Aussagen "zufällig in die Hände lief" und die er nicht mehr losgelassen hat. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, drei Enkel gehören inzwischen zur Familie. Die sind sein ein und alles, wie Josef Krügelstein erzählt, so bedarf es keiner Erklärung, warum deren Wünsche auch stets Gehör beim Opa finden.Neben den Enkeln widmet der Jubilar viel Zeit seinem Garten und vor allem seinem großen Mischlingshund. Beide Leidenschaften bedeutet viel Bewegung in der frischen Luft, was den Jubilar nach seinen Aussagen auch fit hält. Alleine rund drei Stunden ist er täglich bei jedem Wetter unterwegs, wenn er mit dem Hund ausgedehnte Spaziergängen in Wald und auf Feldwegen unternimmt.Josef Krügelstein brachte sich einst aktiv bei den örtlich den Sanitätern ein, den Verein gibt es aber nicht mehr. Er gehört dem Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler an, die ihrem treuen Mitglied die besten Wünsche zum Geburtstag überbrachten.