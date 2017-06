Vermischtes Schnaittenbach

25.06.2017

2

0 25.06.2017

Mertenberg. Eine Spende von 1000 Euro überreichten Josef und Maria Hausmann aus Mertenberg an Pfarrer Josef Irlbacher (links) und Kirchenpfleger Anton Gebert (rechts). Das Geld ist zweckgebunden und soll für eine noch zu installierende Beleuchtung von der Pfarrkirche St. Margareta in Kemnath zum Friedhof verwendet werden. Anlass für die finanzielle Zuwendung war der 90. Geburtstag des geachteten Austragslandwirts aus Mertenberg, der selbst über 30 Jahre Kirchenpfleger in der Pfarrei Kemnath war. Vermutlich war auch Dankbarkeit ein Beweggrund für das gute Werk, denn der Jubilar erfreut sich trotz seines hohen Alters einer beneidenswerten Gesundheit und Mobilität. Pfarrer Josef Irlbacher und Kirchenpfleger Anton Gebert dankten für die beispielhafte Aktion. Bild: seb