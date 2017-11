Vermischtes Schnaittenbach

21.11.2017

"Nur weil wir eine durchsetzungsfähige Gewerkschaft sind, können wir Ergebnisse erzielen, mit denen unsere Mitglieder einverstanden sind", betont die Vize-Bezirksleiterin Gaby Hübner von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Bei dem Treffen werden Jubilare geehrt.

Treue Mitglieder 70 Jahre Gewerkschaftsmitgliedschaft: Josef Krös ( langjähriger Betriebsratsvorsitzender, gesundheitsbedingt verhindert)



40 Jahre: Sigrid Schneider, Hans Götz, Bernhard Grützner, Johann Grützner, Albin Jack und Alfred Krös



25 Jahre: Thorsten Bergmann, Heinz Kindzorra, Bernhard Schwarz , Reinhard Werner (bij)

Auch bei der aktuell guten wirtschaftlichen Lage werde den Arbeitnehmern nichts geschenkt, sagte Hübner im Gasthof Kellerhäusl. Zwar werde laufend der angebliche Fachkräftemangel laut beklagt, aber bei den jährlichen Tarifverhandlungen müsse genauso hart um jede Verbesserung gerungen werden wie in der Vergangenheit.Nachdem Ortsgruppenvorsitzender Josef Altmann die Zusammenkunft eröffnet hatte, dankte Bürgermeister Josef Reindl den Jubilaren für die langjährige Treue zur Gewerkschaft. Er verwies auf die zahlreichen Themen, die die Gewerkschaften derzeit bewegen. Die reichten von der Einkommensverbesserung für die Beschäftigten bis zur beabsichtigten Energiewende. Die Gewerkschaftsmitglieder seien wichtige Interessensvertreter der Kaolinarbeitnehmer.Gaby Hübner bekräftigte in ihrer Laudatio den Dank an die Jubilare. Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sei nicht mit der in einem Verein vergleichbar. Gewerkschaften seien aber nicht nur die Interessensvertretungen der Arbeitnehmer im Berufsleben, sondern auch darüber hinaus. Auch die Rentner profitierten von den jeweiligen Tarifabschlüssen, denn jede Lohnerhöhung in den Betrieben bedeute später auch eine Rentenerhöhung. Immer größere Probleme bereite die Energiewende, stellte die Sprecherin fest. In der Diskussion über einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung zeigten all jene, die dies forderten, jedoch bisher keine bezahlbaren Alternativen auf. "Man kann nicht gleichzeitig aus dem Atomstrom-Erzeugung und der Kohleverstromung aussteigen. Die Stromrechnung darf nicht zum Jobkiller werden", betonte sie. Dies gelte sowohl für die Beschäftigten im Kohlebergbau als auch für den Industriestandort Deutschland.Hübner forderte die Anwesenden auf, wachsame Demokraten zu sein. Vor allem die Flüchtlingsproblematik habe den äußerst rechten und extremen Parteien sowohl im Ausland als auch bei der Bundestagswahl einen starken Zuwachs beschert. Viele Parolen der sogenannten Alternative für Deutschland seien jedoch nicht mit den demokratischen Werten vereinbar. Die Prinzipien der Gewerkschaft dagegen seien Solidarität und Ausgleich.Bei der Ehrung überreichten Ortsgruppenvorsitzender Josef Altmann, Bürgermeister Reindl und stellvertretende Bezirksleiterin Gaby Hübner Ehrenurkunden und -gaben an die Jubilare. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Abend aus.