Vermischtes Schnaittenbach

08.06.2017

Die Kindergärten St. Vitus und St. Marien dürfen sich freuen. Die Jugendabteilung des TuS Schnaittenbach spendierte den beiden Einrichtungen jeweils zwei Fußballtore und einen neuen Ball. Zur Übergabe waren sowohl TuS-Vorsitzender Gerald Dagner (hinten, Zweiter von rechts) als auch die beiden neuen Jugendleiter der Fußballabteilung, Franz Schumann und Jürgen Weber (hinten, von links), vor Ort. Sie wünschten den Kindern und der Kindergartenleitung viel Spaß und jede Menge Treffer. Fußball sei der Einstiegssport überhaupt, meinten sie. Beide wissen nicht ganz uneigennützig, dass viele der 40 momentan aktiven Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren oft bereits im Kindergarten den ersten Kontakt mit dem Ball hatten. Dadurch hätten sie Lust bekommen, für die von vier weiteren Trainern betreuten Junioren-Teams des TuS aktiv zu werden. Seit Jahren bereits bestehen gute Kontakte zu den Kindergärten. Auch heuer beteiligt sich der TuS am Kika-Sport-Tag des Kindergartens St. Vitus im Juli. Ebenso haben Mädchen und Buben aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit, beim Kinder-Ferienprogramm am Freitag, 25. August, von 15 bis 18 Uhr am Schnupper-Nachmittag der Fußballer teilzunehmen. Bild: db