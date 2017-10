Vermischtes Schnaittenbach

25.10.2017

11

0 25.10.201711

Mike Hummel, der langjährige Jugendwart der Kemnather Feuerwehr, macht nun doch wieder weiter. Zwischenzeitlich war er aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Kommandant Thomas Hackenberg brachte das Kunststück fertig, ihn wieder an Bord zu holen.

Ehrungen 70 Jahre Mitgliedschaft: Alois Bierner und Josef Bauer



60 Jahre: Johann Baldauf



50 Jahre: Alois Luber, Johann Reng, Erich Ott und Josef Rom



40 Jahre: Josef Bierler und Georg Hellerbrand (seb)

Kemnath. Dieses Comeback war für die Kemnather Wehr der erfreulichste Aspekt des Kameradschaftsabends. Hummel hatte in den vergangenen Jahren die Jugendfeuerwehr mit 32 Mitgliedern zu einer der stärksten Gruppen im Landkreis ausgebaut. Die Truppe meisterte nicht nur feuerwehrspezifische Aktionen und gewann Wettbewerbe, sondern stärkte auch bei Freizeitveranstaltungen die Kameradschaft.Der Kameradschaftsabend begann wie immer mit einem Gedenkgottesdienst, den Pfarrer Josef Irlbacher zelebrierte. Das gemütliche Beisammensein eröffnete der erst 20-jährige neue Vorsitzende Jonas Graf und gab eine Rückschau auf Aktivitäten des Vereins und ehrte verdiente Mitglieder mit Urkunden und Abzeichen. Kommandant Thomas Hackenberg berichtete von den Brandeinsätzen und technischen Hilfeleistungen seiner 70 Mann starken aktiven Wehr sowie von den geplanten Umbaumaßnahmen am Gerätehaus. Auch nahm er einige Beförderungen vor. Unter anderem stieg Robert Piehler zum Löschmeister auf, er selbst wurde zum Hauptlöschmeister ernannt. 2. Bürgermeister Uwe Bergmann betonte in seinem Grußwort die Bedeutung der Feuerwehr für eine Kommune und übergab den städtischen Zuschuss von 369 Euro. Jugendsprecher Markus Eichinger freute sich über die neue und gute Entwicklung der Jungfeuerwehr.Kreisbrandinspektor Martin Schmidt lobte vor allem die Arbeit von Mike Hummel, stellte den Idealismus der Feuerwehrleute und ihre ständige Bereitschaft heraus. Auch warb er für eine gute Ausrüstung.