Vermischtes Schnaittenbach

10.11.2017

11

0 10.11.201711

Seit 50 Jahren gibt es in Schnaittenbach einen Katholischen Frauenbund. Er basiert auf dem Mütterverein. Dessen Mitglieder waren damals jedoch nicht alle mit dieser Umwandlung einverstanden.

Steter Aufschwung

Politisch engagiert

50-Jahr-Feier Der Schnaittenbacher Frauenbund begeht seine 50-Jahr-Feier am Sonntag, 12. November. Den Auftakt macht um 9.30 Uhr eine Festmesse in der Pfarrkirche St. Vitus. Danach geht es im Kirchenzug mit Musik zum Vitusheim. Den dortigen Festakt läutet ein Sektempfang ein. Die Begrüßung durch das Vorstandsteam des Jubelvereins und die Ehrung verdienter Mitglieder folgen. Für ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. (ads)

Der Frauenbund trat bereits 1965 aus dem Mütterverein hervor. Ziel war es, jüngere Frauen zum Beitritt zu ermuntern. Die damalige Müttervereins-Vorsitzende Helene Wagner unterstützte mit dieser Umwandlung ein Anliegen von Stadtpfarrer Josef Kett. Der Geistliche konnte für seine Idee Anni Hofmeister als engagierte Mitstreiterin begeistern, und so wurde 1967 die Gründung des Frauenbunds Schnaittenbach in Regensburg gemeldet.Wie in der Stadtchronik zu lesen ist, war die Gründungsversammlung am Fest der heiligen Elisabeth am 19. November 1967 im Vitusheim. Pfarrer Josef Kett wird als treibende Kraft für die Gründung aufgeführt, ihm sei das Apostolat der Frau und der jungen Mütter in der Welt von heute am Herzen gelegen. Die 63 Gründungsmitglieder wählten Anni Hofmeister zur Vorsitzenden und Rita Pröm zu deren Stellvertreterin. Die Frauen wollten das Leben an kirchlichen und christlichen Werten orientiert aktiv mitgestalten.Nach seiner Gründung erlebte der Frauenbund unter Führung Hofmeisters einen beachtlichen Aufschwung. Viele neue und vor allem jüngere Mitglieder traten in einer Zeit des Wiederaufbaus, des Neubeginns und des Aufschwungs bei. Schwerpunkte der Vereinsarbeit waren die religiöse und allgemeine Bildung sowie die karitative und soziale Unterstützung der kirchlichen Belange. Wichtige Anliegen waren von Beginn an die Persönlichkeitsentfaltung der Frau sowie die Vertretung deren Anliegen auf allen Ebenen in Gesellschaft, Staat und Kirche.Das gesellige Leben kam dabei nicht zu kurz, unter anderem mit den beliebten Fahrten ins In- und Ausland. "Die Frauenbundarbeit war nie Selbstzweck, sondern auf die hiesige Pfarrei und über den eigenen Kirchturm hinaus auf die Weltkirche ausgerichtet", heißt es in der Chronik. In ungezählten Aktionen wie Tombolas, Flohmärkten, Theateraufführungen oder Dorffesten wurden finanzielle Mittel erwirtschaftet, die den vielfältigen Aufgaben der Pfarrei und der Missionstätigkeit, insbesondere von Bischof Rosner in Südafrika, zugute kamen. Anni Hofmeister brauchte keine Niederschläge einstecken, in ihrer Ägide ging es immer aufwärts. Der Frauenbund wuchs unter ihrer Leitung zu einer Organisation heran, die in Schnaittenbach und darüber hinaus hohes Ansehen genoss. Bei der 20-Jahr-Feier 1987 weihte Bischof Johannes Rosner die neue Fahne.Gesellschaftspolitischen Einfluss nahm der Verband verstärkt ab 1990. Mit vielen Anträgen, Stellungnahmen und Aktionen wandte sich der Frauenbund an die Öffentlichkeit und an die Verantwortlichen in Politik und Kirche. Richtungsweisende Projekte wurden gestartet: Tagesmütter-Ausbildung (1995), KDFB-Kaffee (2003) oder Paten-Großeltern für die Kinder von Studierenden (2008). Die demografische Entwicklung erforderte in den vergangenen Jahren eine Konzentration auf innerverbandliche Themen wie Mitgliedergewinnung und Imagepflege. Eine Herausforderung wird es sein, den Mitgliederstand von derzeit 220 - zu Hochzeiten waren es knapp 280 - zu halten, darüber aber die anderen Aufgaben des Frauenbunds nicht aus den Augen zu verlieren.