31.05.2017

Bei idealem Wetter erlebten die zahlreichen Besucher bei der 20-Jahr-Feier im Kindergarten St. Margareta in Kemnath einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Kemnath. Am Anfang stand eine Andacht mit Pfarrer Josef Irlbacher. Das Thema lautete: "Wir gehören zusammen - Jesus Christus ist unser Freund". Dabei wurde die Geschichte vom Fischfang erzählt: Nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen hatten, war das Netz mit Hilfe von Jesus voller Fische. So gewann er das Vertrauen der Jünger.Bei den Liedern wurden die Mädchen und Buben vom Schulkinderchor kräftig unterstützt. Im Anschluss überreichten Irlbacher und Kirchenpfleger Anton Gebert an die Leiterin Karin Kaspers, ihre Mitarbeiterinnen und weitere gute Geister des Hauses Blumen. Für den Elternbeirat bedankte sich Christina Hausmann für die hervorragende Arbeit. Inzwischen sei schon eine ganze Generation betreut worden. Bürgermeister Josef Reindl hatte als Geschenk zwei Laufräder mitgebracht, die die Kinder natürlich gleich ausprobierten.Für Essen und Getränke war gesorgt. Für die Kinder gab es einen Wurf-Piraten, der bei einem Treffer Gummibärchen ausspuckte, und natürlich Kinderschminken. Bei einer Tombola konnte jeder sein Glück versuchen. Zahlreiche Preise, die Firmen und Privatpersonen gespendet hatten, fanden so einen neuen Besitzer. Die Kemnather Kinderballett-Gruppe zeigte einen Ausschnitt aus ihrem Repertoire.