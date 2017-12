Vermischtes Schnaittenbach

Die heilige Cäcilia gilt als Patronin der Kirchenmusik, der Organisten, Orgelbauer, Instrumentenmacher, Sänger, Musiker und Dichter. Deshalb gehört es beim Kirchenchor St. Vitus zum guten Ton, der Heiligen mit einem Gottesdienst zu gedenken und langjährige Sänger zu ehren.

Für 50 Jahre Dienste als Organist und 55 Jahre als Sänger erhielt Gerhard Linhart eine Urkunde des Bischofs, ebenso für 25 Jahre als Sängerin Irmgard Meier."Musik ist eines der großen Talente Gottes, mit denen der Mensch den Schöpfer auf die schönste Weise loben kann", betonte Pfarrer Josef Irlbacher zu Beginn der Cäcilia-Messe. Gottesdienst ist für ihn Gotteslob, und Kirchenmusik gehört als wesentlicher Teil dazu. Kirchenmusik, ob mit der Orgel oder im Chor, ist laut dem Geistlichen "nicht nur schmückendes Beiwerk der Liturgie, sondern für sich schon Gotteslob in der musikalischen Verherrlichung des Höchsten".Zum Abschluss der Messe würdigte Irlbacher gemeinsam mit Chorleiterin Andrea Eichenseer die Jubilare Gerhart Linhart und Irmgard Meier. "Gerhard Linhart ist als Organist nicht nur ein großer Könner an der Königin der Instrumente, sondern er ist vor allem auch ein Meister, wenn es darum geht, die versammelte Gemeinde beim Gesang zu unterstützen und zu führen. Das ist die wahre Kunst eines Organisten beim Gottesdienst", sagte der Pfarrer. Linhart decke fast alle Gottesdienste musikalisch ab.In seiner Laudatio auf die beiden langjährigen Sänger hob er hervor: "Das Beständige ist beim Chorgesang besonders wertvoll." Die langjährigen Sänger seien besonders dafür zu loben, dass sie über so viele Jahre hinweg gerade die Feiertage opferten, um die Gottesdienste festlich zu gestalten.Gerhard Linhart ließ wissen, dass ihn seine musikalische Familie geprägt und er bereits im Alter von sieben Jahren das Spielen des Schifferklaviers vom Meißner Michl gelernt habe. Am Max-Reger-Gymnasium sei er auch in den Instrumenten Orgel und Klavier ausgebildet worden. Der damalige Pfarrer habe die Pfarrjugend 1967 zur Gründung einer Band animiert. Von da an sei er in St. Vitus als Organist im Einsatz gewesen, insbesondere in der Schlosskapelle in Holzhammer und in Neuersdorf.