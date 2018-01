Vermischtes Schnaittenbach

03.01.2018

8

0 03.01.2018

"Wir waren überwältigt von der enormen Resonanz auf unseren Aufruf zur Beteiligung an der Schuhsammelaktion für Afrika 'Shuuz'", sagt die Leiterin der Kindertagesstätte St. Vitus, Birgit Kumeth. Überrascht zeigt sich Kumeth, dass sich die Aktion seit ihrem Start im April 2017 eines ungebrochenen Zuspruchs erfreut, so dass sie auf unbegrenzte Zeit verlängert wurde.

"Wir freuen uns jeden Tag, denn der für die Aktion 'Shuuz' aufgestellte Sammelkorb für die gebrauchten Schuhe für Afrika an der Eingangstür der Einrichtung ist fast jeden Tag gefüllt", berichtet Birgit Kumeth. Sie und ihr Team hätten sich nicht träumen lassen, dass die Schuhsammelaktion nicht nur im Umfeld der Kindertagesstätte so gut ankommt, sondern sich die ganz Bevölkerung daran beteiligt. Mehr als 500 Kilo Schuhe haben die Kinder der Kita St. Vitus so bisher gesammelt.Der erste Aufruf erfolgte über das Infoblatt "Schnaittenbach Aktuell", außerdem haben die Kinder bei ihren Spaziergängen fleißig Flyer verteilt, was die Aktion publik machte und schnell ins Rollen brachte. "90 Prozent der Schuhe sind in einwandfreiem Zustand und blitzblank geputzt, an einigen Schuhen waren sogar noch die Preisschilder dran", berichtet Birgit Kumeth.Inzwischen sammelte die Einrichtung 1063 Paar Schuhe, mit denen sie 400 Euro erzielte. Dafür konnte so mancher Extrawunsch der Kinder erfüllt werden. Birgit Kumeth bedankt sich bei allen Schuhspendern und bittet die Bevölkerung um weitere rege Beteiligung an der Aktion.